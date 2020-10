8 oct 2020

Correr en ayunas. Correr después de desayunar. Correr nada más levantarte, antes de acostarte... hay mil formas de llevar a cabo la pasión millennial. Aún nadie se ha puesto de acuerdo en cuál es la mejor hora, si antes de hacerlo debes comer o es mejor dejar el tentempié para después. Incluso, hay discordancia sobre qué zapatillas son mejores (aunque si hablamos de sujetadores, sí sabemos qué requisitos deben cumplir). Hasta en las mejores casas (la del runner, evidentemente) se cuecen habas. El consejo estrella: haz lo que te siente bien a ti, cada cuerpo es un mundo. Y siguiendo este consejo (que deberíamos aplicar a todo en la vida, como la filosofía de Marie Kondo) lo más sensato es meterle algo de energía al cuerpo antes de tomar las calles y el asfalto. La gran pregunta surge ahora, ¿qué comer antes de ir a correr?

Pues depende el paso al que vayas a ir: si es una carrera intensa, los carbohidratos son la respuesta ya que estos serán el principal combustible del cuerpo durante en entrenamiento. No obstante, si vas a trotar o incluso, a caminar rápido como hacían nuestro expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la anergía vendrá de la grasa almacenada, por lo que no es necesario que consumas carbohidratos antes de salir de casa.

Si lo que quieres es perder peso, muchos son los que optan por salir a correr en ayunas, ya que el cuerpo buscara esa fuente de energía en las cartucheras y no en las tostadas del desayuno. No obstante, como ya hemos quedado que eso de salir de casa sin haber ingerido nada no es plato de buen gusto, nunca mejor dicho, hay ciertos alimentos que podemos tomar y que nos ayudarán a cumplir con los objetivos marcados (si es que has tenido el valor de ponerlos a las seis de la mañana). También debes tener el horario en cuenta: si has tomado una comida copiosa deberás esperar de 4-5 horas para echar el vuelo, mientras que si solo ha sido un picoteo, con una hora de espera será suficiente.

¿Las mejores opciones? Avena, huevos, granola, frutos secos, fruta, yogur o verduras como espinacas o col rizada, ricas en vitamina A, C, fibra y calcio que nos darán un boost de energía.

¿Qué debes evitar? Los alimentos excesivamente graosos, picantes o con alcohol, ya que pueden darte problemas intestinales al no haber sido correctamente digeridos. Y seamos sinceros, nadie quiere eso en mitad de un parque, ni en ningún lado.