27 oct 2020

Hubo un tiempo, antes de que le diera por vender velas con olores de dudoso gusto y apoyar a la pseudociencia en Netflix, en el que Gwyneth Paltrow ganaba Oscars y presumía de haber popularizado la práctica del yoga en la sociedad occidental. Vamos, que si tu barrio ha inaugurado un estudio de yoga para embarazadas en los últimos 10 años es gracias a Gwyneth… o eso cree ella. Lo que está claro es que desde que en sus años de debutante neoyorkina descubrió el ashtanga yoga en el estudio de Edie Stern, la actriz/empresaria no ha parado de practicar asanas (con mallas carísimas o como dios la trajo al mundo al estilo Cristina Pedroche) a lo largo y ancho del planeta y volcar las imágenes en Instagram. Y es que el yoga te cambia la vida (verdad, Amaia Montero) y la figura, también. Y el ashtanga yoga parece ser el secreto del cuerpazo que luce Paltrow a su edad. ¿Sabes en qué consiste esta disciplina? Te lo contamos todo.





Qué es el ashtanga yoga y por qué te ayuda a estar así de guapa

Ashtanga significa en sánscrito ocho pasos y hace referencia a que esta modalidad de yoga busca conectar tu cuerpo y tu mente a través de un proceso de ocho pasos. Cada sesión de ashtanga yoga ofrece un buen ejercicio para el cuerpo y para el espíritu, y de hecho las sesiones suelen estar articuladas en tres series distintas: en la primera se centra en que el cuerpo recupere su equilibrio natural y se “desintoxique” con una actividad vigorosa capaz de hacerte sudar; la segunda va orientada hacia reequilibrar el sistema nervioso y la tercera es la que pone a prueba la elasticidad y fuerza de los músculos.

Entre que se trabaja todo el cuerpo y la mente y que se pasa de una asana tras otra con rapidez, el ashtanga yoga es un ejercicio aeróbico completo… y no apto para no iniciados. Las clases pueden resultar un poco duras si nunca se ha practicado yoga y se quiere seguir el ritmo. De hecho, este tipo de yoga no se recomienda para embarazadas.

La gran ventaja de esta práctica es que es el yoga que más grasas y calorías quema además de fortalecer todos los músculos del cuerpo, aumentar la flexibilidad de las articulaciones y eliminar el estrés. El perfecto combo de beneficios que han hecho que Gwyneth Paltrow siga presumiendo en Instagram con 48 años.