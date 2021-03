16 mar 2021

The American College of Sports Medicine (ACSM), la entidad a la que todos los profesionales dirigen sus miradas a principios de año para conocer las tendencias con las que nos pondremos en forma, tiene esta vez muy fácil sus pronósticos. Para este curso, sus previsiones contemplan como deporte estrella el fitness doméstico. Ya nos fogueamos en esta disciplina durante el confinamiento y parece que el ejercicio online ha venido para quedarse. ¿La diferencia? Ahora lo haremos de forma más sistemática y nos rascaremos el bolsillo para invertir en unas pesas que sustituyan a las botellas de agua o una esterilla de yoga para no machacar la alfombra del salón. Junto a esta tendencia que ocupa el pódium, veremos otras cinco en liza a lo largo de 2021.

No sin mi coach: Lo que antes estaba reservado a unos pocos –contratar los servicios de un preparador físico–, va a ser cada vez más popular, porque seguir las sesiones de ejercicio a través de una app facilita mucho las cosas, pero los principiantes en estas lides necesitan orientación profesional. Saber cuántos días entrenar, cuánto tiempo, cómo variar las sesiones o cómo ejecutar una tabla de abdominales es básico para obtener resultados y no acabar con un dolor de cervicales o algo peor.

Clases combinadas: Dado que vamos a seguir pasando tiempo en casa, subirse día tras día a una bici estática puede provocar abandonos por aburrimiento. Por eso, los especialistas creen que seremos multideportistas. Álex González, director de Fit Club Madrid, propone algunas ideas: “Es bueno combinar dos actividades el mismo día; la primera debe ser más intensa muscularmente y la última ha de estar enfocada a un desgaste cardiovascular o a una relajación muscular. En el gimnasio, podemos realizar sesiones híbridas de musculación o entrenamiento funcional y acabar con cardio en máquinas. Y en las clases colectivas, al bodypump o TRX se le puede sumar indoor o pilates”.

Momentos zen: Después de la tensión acumulada tras un año de pandemia, los expertos vaticinan que volverán con fuerza disciplinas soft, como el yoga, el tai chi o el qi gong. “Estamos acostumbrados a ser más conscientes de que hacemos ejercicio cuando realizamos actividades que resultan más físicas, pero las mentales son igual de importantes. Con ellas podemos obtener, además, otros beneficios: ayudan a relajarse, reducen el estrés y mejoran la confianza”, explica Álex González.

Al aire libre: Es otra de las tendencias de 2021 (con permiso del coronavirus). Y es que pasar tanto tiempo en casa puede resultar agobiante y el deporte outdoor se va a convertir en una válvula de escape, según apunta Júlia Ndocky Ribas, preparadora física en Metropolitan: “Ayuda a salir de la rutina de estar en casa, mejora el estado emocional y favorece la síntesis de vitamina D por efecto de los rayos del sol, tan importantes para nuestra salud”. Running, montañismo, baile, pádel... Tú eliges, todo vale.

Chute de adrenalina: Toca liberar tensión y hacerlo de forma eficaz para que reporte beneficios saludables. Por eso se prevé un aumento de disciplinas enérgicas, como el fitboxing o el divertido jumping fitness (saltar en una cama elástica). “Las artes marciales, o cualquier actividad que fomente la lucha, ayuda a liberar endorfinas y actúa como analgésico natural. Por eso es uno de los deportes recomendados para aliviar el estrés y prevenir la ansiedad. Eso sí, es imprescindible realizar antes los ejercicios de calentamiento indicados y atenerse a las normativas de seguridad específicas”, señala Ndocky Ribas.

A través de la pantalla: Si te has aficionado a seguir clases online, tienes a tu disposición muchas opciones. ¿Algunas de las más interesantes? B3B Home Studio, donde puedes seleccionar clases bajo demanda; Zumba Fitness, que ofrece divertidas sesiones de baile; Reto 48, con packs que permiten acceder a sus vídeos; Better Naked Club, una novedosa plataforma de entrenamiento en streaming; o Petit Bambú, una app de meditación.