18 may 2021

Hace un tiempo, el AB Crack –un reto de Instagram, al estilo del de quemar 600 calorías, que buscaba marcar la línea en el abdomen de todo el que se atreviera a intentarlo- causó furor entre la población, especialmente la femenina. Todas querían una tripa dibujada estilo Emily Ratajkowski y Stella Maxwell. Sin embargo, no todas estaban destinadas a tenerla. ¿El motivo? Pura cuestión de genética.

Esa línea que vemos separando el abdomen de algunas personas puede deberse, como en el caso de Emily Ratajkowski u otras modelos como Josephine Skriver, a una separación natural o puede estar causada por una rotura o lesión llamada diastasis abdominal (de hecho, el reto se llamaba AB Crack, lo que podríamos traducir por rotura abdominal). Fíjate hasta qué punto es cuestión de genética que a Emrata se le sigue marcando con la tripa de embarazada.

A grandes rasgos, el reto consistía en reducir entre el 14 y el 20% el índice de masa corporal para que la hendidura quedara marcada. Y la forma de que quedara marcada era, precisamente, abusar de ejercicios abdominales y provocar una rotura del tejido conectivo, lo cual es una lesión sumamente peligrosa.

Por tanto, si te habías propuesto marcar esa línea de cara al verano, olvídate de ese objetivo. Trabaja tu core, cuida la alimentación y mete algo de cardio, pero si no aparece de forma natural porque no está en tu genética, no la busques. Pues correr un riesgo serio.

¿Cuáles son los ejercicios que te ayudan a conseguir un vientre más plano?

Lo ideal es que combines cardio con tonificación. La parte cardiovascular trabájala como prefieras –aunque hay grandes defensoras de la bici y de la comba, por ser de los ejercicios más completos y efectivos- y en cuanto a las rutinas de tonificación, aunque el cuerpo te pida planchas y crunches, lo ideal sería hacer secuencias funcionales con las que trabajes core, piernas y espalda. Y si quieres rizar el rizo, además del deporte, la alimentación sana y un buen descanso, no pierdas de vista la parte de cosmética que se aliará con tu piel para obtener los mejores resultados.

Ahora sí, tienes todos los ingredientes para lucir abdomen. El más importante de todos: saber que no es necesaria (ni sana en todos los casos) esa línea marcada.