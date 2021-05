22 may 2021

Hace unos años pensábamos que para cuidarnos bastaba con beber una buena cantidad de agua (aquí te explicamos cómo y cuánta agua beber durante tu rutina fitness), comer sano -cosa que es posible, aunque no te guste cocinar- y hacer algo de ejercicio. Y todo eso está bien. Sin embargo, además de añadirle a esa ecuación lo importante que es el descanso, tenemos que sumar uno de los avances de la ciencia: la certeza de que una combinación de pesas y cardio es la mezcla perfecta para combatir el envejecimiento.

¿Por qué? Pues porque el cardio mejora nuestra circulación, lo cual repercute en beneficio del corazón y su fortalecimiento y el levantamiento de pesas contribuye a que los músculos de nuestro cuerpo permanezcan activos y no pierdan consistencia ni masa. Pero no te eches las manos a la cabeza que cuando hablamos de levantamiento de pesas no nos referimos a halterofilia (que si te animas, genial), puedes hacerlo con mancuernas.

Verdades y mitos sobre cómo afecta el levantamiento de pesas al cuerpo de la mujer pinit

Sabemos que, en ocasiones, cuando nos acercamos a alguna disciplina o deporte en particular lo hacemos con el foco puesto en un objetivo cortoplacista. “Quiero tonificar pierna”, “El yoga me sienta fenomenal”, “Necesito perder peso”. Y todos esos argumentos son válidos si para ti están bien y a ti te funcionan. Sin embargo, la propuesta de meter estos dos ejercicios tiene que ver más con atacar el largo plazo.

En cualquier caso, puedes compaginar esta propuesta con tus rutinas habituales o iniciarte con ella si aún no tienes hábito de hacer ejercicio. No es excesiva, se trata de que hagas un par de sesiones a la semana –o 3 de 45 minutos- combinando carreras (o incluso paseos a buen ritmo) con alguna rutina de pesas o mancuernas. Así que ya sabes ¡dale duro que merece la pena!