23 may 2021

Cuando en una tabla de entrenamiento te indican una serie de squats, lo que te están pautando son sentadillas. Gracias a su triple flexión, partes desde una postura bípeda y bajas flexionando tobillo, rodilla y cadera hasta el punto indicado, vuelves a la posición original con triple extensión.

¿Por qué se cuela siempre este ejercicio en las rutinas de entrenamiento? Porque ayuda a fortalecer nuestro cuerpo, ganar potencia y trabajar la masa muscular.

Con el squat aprendemos a usar la musculatura extensora de la cadera y de la rodilla, a través del hip drive, que es el empuje de cadera. Sin embargo, aunque parece muy sencillo a primera vista, entraña sus complicaciones técnicas. Para hacerlo correctamente –y beneficiarte del ejercicio por completo- coloca, en primer lugar, los pies en la posición adecuada: sepáralos al ancho de tus hombros. Y recuerda mantener el peso en los talones.

En cuanto a las rodillas es una de las articulaciones más estudiadas para la correcta realización y si bien hay diferentes opiniones, lo que está claro es que no debes permitir que tus rodillas se metan hacia adentro cuando flexiones (y no bajes en exceso, simulando la postura de una rana, pues realizarás una compresión que puede ser negativa para tu cuerpo. Sentadilla profunda sí, pero extrema no).

Mantén la espalda neutra o respetando las curvaturas naturales y no subas de peso, en el caso de que hagas el squat con barra (y, siendo así, recuerda la extensión de espalda y juntar las escápulas).

Si tú eres de los que incluye las sentadillas, reinas de los entrenamientos, en sus rutinas, al margen de los beneficios que ya experimentas, te alegrarás dentro de un tiempo. Y es que no solo mejora todas las cuestiones que ya hemos indicado sino que ayuda mucho a corregir posturas y, además, es un excelente trabajo para las rodillas, esas grandes castigadas que suelen dar problemas con el paso de los años.