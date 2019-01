21 ene 2019

El poke bowl, un plato hawaiano de exquisito sabor y propiedades saludables, se ha convertido en el rey de Instagram. Hacemos nuestro 'ránking' top 4, por si aún no te has atrevido a probarlo, de los restaurantes que no te decepcionarán.

1. Aloha Poke

Sin duda, uno de los principales restaurantes de Madrid a la hora de servir este delicioso plato hecho con pescado crudo, aguacate, arroz... Dependiendo del hambre que se tenga, se puede elegir entre un tamaño y otro con un precio que oscila entre los 9 y 13 euros.

2. Lobo López

Sevilla puede presumir de contar con un exótico restaurante entre sus propuestas gastronómicas. Aunque en su carta hay una gran variedad de platos, el Poke Bowl de atún, con mango y tomate cherry (8 euros) es un indispensable.

3. Go! Sushing

Esta delicia hawaiana es perfecta también para disfrutarla en casa, en una noche de ‘peli y manta’, una posibilidad que ofrece Go!Sushing bajo la marca Shaka. También cuentan con una sección sin gluten, apta para celíacos.

4. Tasty Poke

Nació en Madrid y gracias a su éxito ha llegado hasta Málaga. Cuentan con una gran variedad de ‘bowls’ con múltiples ingredientes y salsas por 12,50 euros.

