Al contrario de lo que mucha gente piensa, ser vegetariano no implica que tu desayuno se mueva siempre entre la fruta, los zumos multivitamínicos y las tostadas con mermelada (vamos, lo que comúnmente se conoce como “sota, caballo, rey”). Apostar por el ovo-lacto vegetarianismo no tiene por qué ser una quimera a la hora de incluir poco a poco nuevos hábitos de alimentación en tu rutina diaria, basta con abrir el abanico de posibilidades.

De hecho, para comenzar la mañana con un buen desayuno que mejore tu productividad, memoria, rendimiento y te aporte todos los nutrientes necesarios, hay más opciones de las que podías imaginar. Dulce, salado, ‘smoothies’, barritas de granola, crêpes, recetas gluten free… te presentamos el ABC de los desayunos vegetarianos con 10 alternativas fáciles, rápidas y saludables que cambiarán tus mañanas para siempre.

Smoothie pinit @oneslicemore

Smoothies

¡Qué te vamos a contar que no sepas! El smoothie es la forma más sencilla de consumir todo tipo de frutas, verduras, semillas y cereales de un solo trago y sin apenas darte cuenta. Smoothies y ‘superalimentos’ vienen de la mano, dispuestos a aportarte una cantidad extraordinaria de vitaminas, nutrientes y fibra de un modo natural y sencillo. En este caso, se trata de un batido de puré de calabaza, coco y semillas de chía aderezado con moras y arándanos. Pero las opciones son inagotables, podréis hacerlos de plátano y frutos rojos, espinacas y açai; dátiles, manzana y vainilla; leche de almendras y fresas… ¡en tu imaginación está el límite!

Bowls pinit @breakfastnbowls

Bowls

Efectivamente, aunque todavía queden escépticos, podemos aseguraros que el desayuno más completo cabe perfectamente en un bol. Derivado de los anteriores batidos, el mundo healthy daba un paso más y sacaba a relucir su versión 3.0 de la mano de los smoothie bowls, una réplica mucho más “instagrameable” con miles de referencias en las redes sociales. Eso sí, no sólo de fotogenia viven estos boles, puesto que también suponen un potente cóctel detox, antioxidante, energético o relajante dependiente de los ingredientes que elijas. ¿Nuestros favoritos? El Tarte Tartin & Caramel (con plátano, manzanas, nueces pecanas, leche de nueces, sirope de arce, vainilla, canela y caramelo), y el Citrus & Pollen (zumo de naranja, miel, pomelo, leche de coco, plátano congelado y jengibre fresco), ambos recetas de Being Biotiful.

Tostadas pinit @healthy_belly

Tostadas

Deja por un día las margarinas y las mermeladas de lado. Para aderezar unas buenas tostadas, existen decenas de alternativas diferentes que únicamente exigen un poco de imaginación y por suerte, ¡casi ninguna mala! Si no quieres invertir tu tiempo en recetas cargadas de elaboraciones, apúntate a las combinaciones más apetecibles y saludables rebanada a rebanada. Puedes probar con el aguacate, los tomates y el hummus; fresas y chocolate negro con sirope; espinacas, nueces, queso de cabra y miel… experimenta y crea tus propias mezclas.

Barritas energéticas pinit @breakfastnbowls

Barritas energéticas

Tanto para el desayuno como para esos momentos en los que te asalta el hambre a media mañana y la banda sonora en el trabajo son tus tripas, agradecerás estos bocados naturales que podrás prepararte previamente en casa. Las barritas de granola son un tentempié formidable y saludable que te cargará de energía para lo que quede de jornada. Además, haciéndolas tú misma conseguirás asegurarte de que su composición sea puramente natural y de calidad. Entre sus ingredientes se encuentran: los copos de avena, almendras crudas, dátiles, arándanos, chocolate negro, semillas de lino, sirope de agave, aceite de coco o extracto de vainilla.

Crêpes pinit @oneslicemore

Crêpes

No existen muchas personas (por no decir ninguna que conozcamos) que rechacen un delicioso crêpe para desayunar, ya sea en su versión dulce o salada. La verdad es que son elaboraciones mucho más sencillas de conseguir de lo que consideramos, pero a veces la pereza supera a la gula. Para preparar unos buenos crêpes únicamente necesitaréis azúcar, margarina, harina de trigo y leche (también puede ser de arroz y de almendras). Si queréis darle un giro a la receta clásica, nos quedamos con la opción de Sarah Lausch, dispuesta a cargarnos las pilas por partida doble con sus Cappuccino-Crêpes, elaborados con mantequilla vegana, leche de almendras, harina, azúcar glass y un café espresso recién hecho.

Por último, aprovecha y aderézalo con los toppings más nutritivos o date un capricho y sucumbe al infalible chocolate.

Bagels pinit @healthy_bells

Bagels

Con todo lo que puedas aderezar una tostada, también lo podrás hacer sobre estas riquísimas rosquillas de pan originarias de la cocina tradicional judía. Eso sí, en caso de que quieras preparar tus propios bagels y evitar los alimentos procesados, necesitaréis haceros con: aceite de girasol, harina de fuerza, azúcar, sal fina, levadura seca granulada y agua tibia. En cuanto estén listos es la hora de añadir aguacate, plátano, pepino, bayas, frutos rojos, queso cremoso… ¡no hay topping que se le resista!

Superfoods pinit @metricmarket

Superfoods

Puede que no lo creas, pero hay personas a las que les gusta desayunar un buen bol o una ensalada cargada de ‘súperalimentos’ con los que conseguir todos los nutrientes (y más) que necesitará a lo largo del día. Combinaciones que ayudan contra la retención de líquidos, amalgamas detox, alimentos que mejorarán el aspecto de tu piel o que ayudarán al buen funcionamiento del sistema inmunitario, entre una larga lista de beneficios. Todo depende de los productos que elijas en tu cesta de la compra. En este caso, M2 Gluten Free nos propone una ensalada de kale, aguacate, quinoa y calabaza. También podrás optar por la variante con apio, quinoa roja, almendras, arándanos, col, manzana y kale.

Ahora, busca los beneficios de cada uno de estos ingredientes y atrévete a decirnos que realmente no son poderosos.

Salado pinit @healthy_bells

Para los más salados

¿Eres una amante del desayuno americano? ¿Lo tuyo son los platos contundentes donde los gustos salados brillan por su presencia? Si quieres salirte de los clásicos huevos revueltos, te recomendamos esta doble combinación de tostadas de centeno con huevos fritos y aguacate, por un lado, y tomates asados con alcaparras, hierbas frescas, pimienta negra y sal marina, por otro. ¡Para chuparse los dedos!

Gluten Free

Afortunadamente, con el paso del tiempo cada vez se puede encontrar un mayor número de aplicaciones, páginas y establecimientos dentro del mundo de la restauración comprometidos con los celiacos e intolerantes. Además, también para ellos se contemplan opciones veganas y vegetarianas, de tal forma que ambas casen a la perfección. Un buen ejemplo serían estos sabrosos muffins de manzana y canela realizados con harina de arroz, almendra y castaña, todas ellas aptas para alérgicos e intolerantes al gluten. El resto de la receta de Anita (artífice de Breakfast Bowls) la compondrían otros ingredientes aptos tanto para ellos como para la dieta vegetariana, como son la canela molida, el zumo de limón, huevos, leche de almendras, manzanas y azúcar.

So Sweet pinit @oneslicemore

So Sweet

¿A quién puede amargarle un dulce a primera hora de la mañana? Un bizcocho o un pan dulce pueden convertirse en tus mejores aliados a la hora de saciar tu lado goloso sin recurrir a la bollería industrial. Puestos a tomar el té o el café con una de estas opciones, apuesta por la que te aporte mayores nutrientes, energía y beneficios para tu salud. Y es que, no sólo existen recetas en las que el chocolate es el protagonista, también se incluyen el bizcocho de zanahoria, el de pepitas de chocolate negro con plátano, de limón o incluso de matcha. Si eres un poco mañosa y tienes tiempo de ponerte el delantal y manos a la masa, One Slice More te pondrá al día de infinidad de variedades con las que se te hará la boca agua, ¡garantizado!

