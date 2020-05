18 may 2020

El vino es uno de los productos que más rápido se agotaron en los supermercados durante el confinamiento. Algunos hasta han conseguido sacarle partido más allá de su estado líquido y se han lanzado a elaborar un delicioso helado de vino tinto. No nos extraña: tomado con moderación, el vino tinto está lleno de propiedades. Pero, ¿sabes cómo tomarlo para disfrutar de todos sus matices? Ana Lahiguera, Brand Ambassador de la Denominación de Origen Rueda, ofrece siete consejos muy sencillos para catar vino en casa como un profesional.

Ojos que no ven...

En este caso, el corazón sí siente. Y con mucha más intensidad. La experta nos recomienda hacer la cata a ciegas. "Que no te influyan las etiquetas y precios te ayudará a estar más abierto de mente y te permitirá dejarte llevar por las sensaciones". Así que, ya sabes: cierra los ojos, huele, saborea y disfruta.

Sí, tendrás que poner el lavavajillas

Si te has emocionado mucho y vas a catar varios vinos, lo ideal es cambiar de copa cuando pases de uno a otro. "De esta forma no mezclamos sabores y no permanece "el recuerdo" del vino anterior", explica Lahiguera.

¿Cómo sostener la copa?

Aunque este paso parece una perogrullada, es muy importante. Si cogemos la copa por el cáliz (así se denomina el hueco donde echamos el líquido) corremos el riesgo de calentar el vino con nuestras manos. Por eso, hay que sujetarla por el tallo o la base. Una vez claro esto, girarmos la copa suavemente en pequeños círculos. Seguro que se lo has visto hacer mil veces a los entendidos, pero no es postureo, tiene un propósito. "Con este ligero movimiento observaremos, por un lado, cómo caen las "lágrimas" de vino: a menor velocidad de caída, mayor densidad y, por lo tanto, más graduación alcohólica. Y por otro, cómo salen los aromas al oxigenar el vino", dice la experta.

Abre bien los ojos...

Así podrás captar los distintos colores del vino. ¿Por qué es importante? Porque las tonalidades dependen de factores como el tipo de uva, el proceso de elaboración y envejecimiento del vino, el clima y el tipo de suelo en el que ha crecido la vid… Es decir, los colores cuentan la historia que hay detrás de un vino. En general, los tintos van del violáceo (más joven) al teja (más maduro). Los blancos, del pajizo de los jóvenes al dorado oscuro de los más evolucionados. Para poder apreciar mejor los colores, Ana Lahiguera recomienda sostener la copa frente a una superficie blanca, como un folio, para observar las distintas tonalidades del caldo, su brillantez o si tiene partículas en suspensión.

… y la nariz

No, aún no ha llegado el momento de probar el vino. ¡Ten paciencia! Primero hay que olerlo. "Es la clave para apreciarlo al máximo, ya que el olfato tiene una capacidad sensorial superior a cualquier otro sentido, incluido el gusto", explica Lahiguera. Acercando la nariz a la copa, descubriremos los aromas florales, frutales o especiados que se esconden tras un buen vino. La experta recomienda hacer esta fase olfativa tanto a copa parada como agitando el recipiente, porque en cada caso surgen olores y sensaciones diferentes. Además, hay que evitar llevar perfumes fuertes cuando catamos para que no influyan en nuestra percepción de los aromas.

Ahora sí. ¡A probarlo!

Ha llegado el momento de dar el primer sorbo a nuestro vino. Pero no debemos concentrarnos solo en su sabor, sino también en la temperatura, la textura, la persistencia en boca una vez que lo hemos tragado, el equilibrio entre dulzura y acidez… Eso sí, debemos recordar que sobre gustos no hay nada escrito. "Nuestro tip más importante es que recuerdes siempre que, ¡el mejor vino es el que más te guste!", dice Lahiguera.

Mejor tomarlo bien acompañado

Por último, la experta nos recomienda catar el vino acompañado, incluso por videollamada, y que cada uno comparta sus percepciones: "Recuerda siempre que un mismo vino es percibido de forma diferente en cada paladar".