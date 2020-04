1 abr 2020

Fuimos testigos, con una mezcla de estupor e inquietud, de la psicosis colectiva que hizo que el papel higiénico se agotase en grandes superficies y pasase a ser considerado prácticamente un producto de lujo y exclusivo por su escasa o nula accesibilidad. Pero no solo el papel higiénico ha sido literalmente arrasado de supermercados como Mercadona, también otros productos como el gel hidroalcohólico desinfectante de manos, la lejía o el alcohol 96º brillan por su ausencia en las baldas de muchos supermercados. Te contamos cuáles son los productos que están comenzando a comprarse de forma masiva en estos momentos de cuarentena por coronavirus.





Las “compras de búnker”

Lo que se han venido a llamar “compras de búnker” no son más que una herramienta para neutralizar el miedo que siente la mayoría de la población en las circunstancias excepcionales que estamos viviendo estos días. Viendo lo que estaba pasando en la vecina Italia, y con el cierre de los colegios por parte del Gobierno, los españoles salieron en masa a aprovisionarse previendo un posible confinamiento con unas restricciones que hasta ese momento eran desconocidas.

El resultado de estas compras compulsivas y desde el miedo dieron lugar a largas filas en las cajas de los supermercados y a una falsa sensación de desabastecimiento provocada por una adquisición obsesiva de productos para soportar un posible confinamiento restrictivo inminente. Uno de los primeros productos en agotarse fue el papel higiénico, algo que dio lugar a diversas teorías y a muchos memes. También los desinfectantes de manos, la lejía o el alcohol de botiquín volaron de las estanterías, pero una vez que se declaró el estado de alarma y empezó el confinamiento oficialmente en España, el consumo ha ido variando y son otros los productos que se han ido agotando.

Según la compañía global de medición y análisis de datos Nielsen “esta evolución del comportamiento se puede identificar con seis estadios o niveles. Los dos primeros tendrían que ver con la salud. En el primero compramos productos vinculados a salud de manera proactiva que nos ayuden a sentirnos bien y seguros de nuestro estado de salud. Y, en el segundo, pasamos a un modo reactivo conforme nuestro grado de preocupación se incrementa, lo que se traduce en comprar desinfectantes, alcoholes y productos más específicos para gestionar la situación a la que nos enfrentamos” esto lo hemos visto claramente en esas compras obsesivas de los primeros días, pero Nielsen explica dos niveles más que se han dado ya en España “ya en un tercer estadio empezamos a abastecer la despensa haciendo compras algo más grandes y es en el cuarto nivel, en el que nos encontramos en España, en el que entra la cesta de confinamiento que puede fácilmente doblar el tamaño de una compra habitual.”

Cerveza

Según el análisis de consumo de Nielsen, se han disparado la venta de cerveza en esta fase de la cuarentena. ¿Por qué ocurre esto? Analizando los comportamientos del consumidor ante el COVID-19, Nielsen ha concluido que “no podemos obviar otra realidad asociada a tratar de hacer más llevadera la vida en casa. Productos como los aperitivos, los snacks y las bebidas, e incluso de belleza, también tendrán cabida en el hogar. La cesta del confinamiento tiene por tanto una parte de experiencial y de emocional y hay una oportunidad aquí para los fabricantes y distribuidores con el objetivo de lograr una venta incremental.”

Lo vemos cada día en los grupos de WhatsApp o en las redes sociales. Durante el aislamiento intentamos sustituir los hábitos de relaciones sociales de grupo a través de conexiones con amigos y familiares con herramientas como las videollamadas. Así se replican virtualmente encuentros para tomar el aperitivo o las tradicionales cañas y tapas, añadiendo citas atractivas a la agenda y momentos de ocio con nuestros seres queridos.

Existe, por tanto, un trasvase de los hábitos de restaurante y de bar hasta el domicilio. La cerveza es una de las bebidas preferidas por los españoles para consumir fuera de casa “este producto es fundamental para el sector de la hostelería y hay que tener en cuenta que España es el país con más densidad de bares del mundo, uno por cada 259 personas” afirman desde Nielsen.

Aunque ser bebedora social de manera puntual no entrañaría ningún problema, el psicólogo clínico Hugo Onaindia (Equilibria), experto en adicciones y afecciones psicosomáticas, advierte del peligro que tiene utilizar el alcohol para desconectar de la realidad “el alcohol es un ansiolítico y ayuda a evadirse de una realidad no muy amable. Además, gestionar el aburrimiento es un reto estos días. El problema llega cuando no se tienen más alternativas de evasión o relajación, así el alcohol se convierte en algo que funciona en lo inmediato y a largo plazo causa muchos problemas. En las guerras siempre se ha bebido mucho y en la posguerra también. Es más recomendable buscar alternativas más sanas para sentirnos bien y desconectar.”

Harina y levadura

Otra consecuencia del encierro y del tiempo que se pasa en casa es que se ha elevado de manera muy apreciable la venta de harina y de levadura. ¿Por qué ocurre esto? Pues por un lado porque es habitual en España acompañar las comidas con pan o desayunarlo y bajar cada día a por una barra no es una buena opción dadas las circunstancias, así que ¿por qué no hacer nuestro propio pan? Parece ser que cientos de hogares están desempolvando sus panificadoras y robots de cocina buscando las mejores recetas de pan para poder disfrutar de pan recién hecho. Las elaboraciones se pueden congelar incluso una vez cortado el pan y meterlo directamente en la tostadora para deleitarse con pan recién horneado.

Por otro lado, el estar más tiempo en casa nos deja también más tiempo para cocinar y para probar recetas de bizcochos, tartas o magdalenas. Esto seguro que lo has visto estos días en Instagram ya que la red social ofrece un bombardeo sin parangón de instantáneas de plumcakes o muffins listos para acompañar con una infusión calentita en la cena o el desayuno. Por este motivo la harina y la levadura esta desapareciendo de los supermercados en estos días.

Vino

Tras una primera oleada de miedo y compras compulsivas ante el confinamiento los ciudadanos comienzan a gestionar su consumo de una manera más racional ya que el Gobierno ha garantizado el abastecimiento. De esta manera se tiende a elegir también en la cesta de la compra aquellos productos que nos aportan bienestar en momentos de ocio y que nos permiten socializar, como el vino que se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de las actuales compras de los ciudadanos durante la cuarentena.

El vino se convierte en este sentido, no en una vía de escape de la realidad que vivimos (siempre que se tome con moderación), sino un nexo de unión entre personas y una forma de mantener la costumbre de esa copa de vino en el aperitivo el fin de semana o para acompañar una buena comida o cena. No solo se brinda ahora por videollamada, en tu hogar o con los vecinos desde el balcón, también existen propuestas como la plataforma @yomequedoencasaconunvino, fundada por el comunicador y asesor gastronómico Raúl Gómez, que cuenta con la colaboración de grandes bodegas (Ramón Bilbao, Marieta, Pétalos, Marqués de Vargas, Enate…) que ofrecen información sobre sus vinos, organizan catas virtuales, directos etc… todo para que saques la sumiller que llevas dentro y te da una buena oportunidad para aprender enología aprovechando el aislamiento.

Conservas

Los productos envasados que tienen una amplia fecha de caducidad se han convertido en un activo que hace de colchón en cualquier despensa. Es por eso que las legumbres envasadas, las latas de atún, sardinas, mejillones… son productos que se compran para acumular y tener remanente por si llegase el hipotético caso de que las restricciones de movimiento sean mayores. Esto también ocurre con alimentos no perecederos como la pasta o el arroz. Otra vez el miedo, y tal vez la prudencia, son las que hacen en este caso la lista de la compra.

La venta online multiplica su crecimiento por encima del 30 %, según datos de Nielsen, y las páginas web de los principales supermercados suelen colapsar estos días al no estar preparadas para soportar la entrada masiva de usuarios y, cuando se consigue hacer el pedido, la fecha de entrega que aparece es decepcionantemente tardía en la mayoría de los casos.

La forma de relacionarse y de vivir en la cuarentena ha influido indefectiblemente en los hábitos de consumo haciendo que algunos productos estén desapareciendo de los estantes del súper en tiempo récord. Un “cocooning” forzado que está trayendo cambios en la cesta de la compra y en cada uno de nosotros. ¿Volverá a ser la vida igual que la conocíamos cuando termine la cuarentena?