28 may 2020

Parece que cuando hablamos de las celebrities, todas sus recetas tienen una historia. Y este batido verde de Reese Witherspoon no iba a ser menos. La actriz, que hace poco confirmó que volvía a la pantalla con 'Una rubia muy legal', es en el fondo, igual que nosotras. Si una amigas nos dice: "prueba este batido, tu piel lo notará muchísimo", lo más normal es que en ese mismo momento nos pongamos manos a la obra y nos dirijamos al super o dónde haga falta para conseguir todos los ingredientes.

Y eso es justo lo que le ocurrío a Reese, que sentada en la entrega de unos premios al lado de Kerry Washington hace muchos años (y cuándo todavía no eran amigas ni habían compartido pantalla en "Little Fires Everywhere") le preguntó qué hacía para tener una piel tan radiante (por favor, si alguien lo tiene, que nos lo diga: la cuarentena está causando estragos, muchos). La respuesta fue sencilla: un batido verde con ingredientes antioxidantes que tomo cada mañana.

Y así fue (es) como Reese comenzó a tomar este batido, para mejorar la calidad de su piel y encontrarse con más energía. Y es que, con lo ingredientes que tiene, no es para menos: está lleno de antioxidantes, frutas y verduras. Nueve años después (que se dice pronto) ha compartido la receta en su Instagram.

¿Qué ingredientes lleva?

-Dos cabezas de lechuga romana

-Media taza de espinacas

-Media taza de agua de coco

-1 plátano

-1 manzana

-1 pera

-1 limón

-1 apio

-Mantequilla de almendras

Todo a la batidora y... ¡listo! Parece que los "green smoothies" sí que hacen efecto. Seguiremos informando, pero algo tenemos seguro. ¡Lo probaremos mañana mismo! Todo sea por una piel de porcelana.