14 jul 2020

En verano apetece cenar algo fresquito y ligero. No está el patio para ponerse a freír croquetas (no porque nos falten ganas de comerlas) sino porque con las altas temperaturas, lo mejor es optar por combinaciones algo más light y que no nos hagan sudar los siete mares. En nuestra búsqueda por recetas perfectas para cenar en verano hemos dado con las tres ensaladas favoritas de Eugenia Osborne.

La mamá de tres ha compartido en una publicación en Instagram de tres ensaladas que tienen una pinta deliciosa y que además, no son las combinaciones tradicionales de todas las noche. Pista: no hay lechuga.

Ensalada de pepino y rábano

Solo tienes que cortar el pepino y el rábano en rodajas y preparar la vinagreta, que tiene los siguientes ingredientes:

-Yogur griego.

-AOVE.

-Vinagre (de jerez)

-Sal

-Pimienta.

-Un diente de ajo cortado.

Mezclar, presentar... y listo. ¡Cena en menos de 5 minutos!

Ensalada de mozzarella

Necesitarás:

-Mozzarela.

-Jamón serrano.

- 1 Ciruela.

-Pimienta y orégano.

-AOVE.

Solo tendrás que cortar en trozos los ingredientes, emplatar, aliñar y... bon appétit! Tenemos que reconocer que la hemos probado y es una combinación increíble.

Ensalada de frutas

Necesitarás:

-Mango.

-Piña.

-Kiwi.

-Fresas.

-Uvas.

-Arándanos.

Y para el aliño:

-Piel de una lima y su zumo mezclado con miel.

Corta todo en trocitos y añade el aliño. ¡Ensalada súper fresquita!

¿Con cuál de las 3 te quedas?