13 jul 2020

No nos cansamos de repetirlo: Vicky Martín Berrocal es una de nuestras mejores referencias de estilo. No tiene 20 años ni un cuerpo excesivamente delgado: es una mujer como nosotras. Y también lo es a la hora de elegir marcas porque es muy dada a llevar ropa de Zara, Mango,Primark... Ella es mucho de pantalones últimamente, sobre todo apuesta por los de colores neutros. Nos descubrió los pantalones blancos que mejor sientan de las rebajas de Zara hace muy pocos días y también nos hizo fichar unos negros de Mango que se pueden llevar a cualquier edad y hora del día -además, hacen tipazo-.





VER 35 FOTOS Los looks más bonitos y fáciles de copiar que Vicky Martín Berrocal ha compartido en Instagram

Pero ahora se ha animado con un look estampado mucho más veraniego, tanto que son palmeras lo que lleva este conjunto pijamero, que es de la nueva colección de Zara y que no ha sido solo Vicky la que ha caído rendida ante sus encantos porque ha conquistado ya a muchas influencers. Y es que tú tampoco te vas a poder resistir, eso sí, apura la compra porque empiezan a agotarse las tallas. Y es que ya sabemos, por experiencia, que con los conjuntos pijameros no se juega porque ¡vuelan!

El caso es que Vicky no puede estar más favorecida con este total look satinado de Zara en tono naranja -el color del verano- con un delicado estampado de palmeras en beige que consta de dos piezas, una camisa de manga corta oversize y un pantalón. Ambos súper cómodos y perfectos para cualquier plan de verabo, juntas o por separado. Unas prendas que, a pesar de ser de nueva colección, ya están empezando a agotarse. No nos extraña, cuestan cada una solo 25,95 euros y se les puede sacar mucho partido.

Este es el conjunto de Zara con estampado de palmeras que lleva Vicky Martín Berrocal. Es de nueva colección y ya está empezando a agotarse. pinit

La camisa cuenta con una gran amplitud de oferta de tallas, desde la XS hasta la XXL, aunque esta última está agotada. El pantalón, de corte recto y goma en la parte trasera de la cinturilla también está empezando a volar. Había desde la XS hasta la XL pero las más grandes (L y XL) ya no están disponibles.

Además, Vicky Martín Berrocal no ha sido la única que ha lucido este conjunto pijamero de la nueva colección de Zara que ya se ha convertido en uno de los favoritos de las influencers.

¿Te animas a ser la siguiente en lucirlo?