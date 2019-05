2 may 2019

Existe un miedo ancestral y que la sociedad ha ayudado a impulsar de que parir duele. Quizá por eso la palabra: epidural es tan mundialmente conocida.

Pero ¿qué es exactamente la epidural?

La epidural consiste en la introducción de un anestésico local en el espacio epidural, de manera que las terminaciones nerviosas quedan bloqueadas. Es administrada por una anestesista a través de un catéter muy delgado que se introduce en la zona lumbar de la columna.

El objetivo es eliminar el dolor de las contracciones durante el trabajo de parto. Sin embargo, esta técnica no esta exenta de riesgos.

Los riesgos pueden derivar tanto de la punción en sí, como de los efectos propios de los fármacos en el organismo de la madre y del bebé. Los efectos son los siguientes:

—Ralentización del proceso de parto o detención del mismo: un porcentaje muy alto de mujeres que opten por este tipo de analgesia necesitarán la administración de oxitocina intravenosa para poder mantener una dinámica de parto.

— Pérdida de la capacidad para pujar: muchas veces la anulación de dolor, trae consigo una pérdida en la sensibilidad. Las mujeres no saben hacia donde dirigir su pujo, ya que no sienten la presión de la cabeza del bebé.

—Hipotensión arterial de la madre: la bajada de tensión arterial no sólo produce malestar en la mujer, sino que puede llegar a producir una bradicardia en el bebé (que se denomina riesgo de pérdida de bienestar fetal). Generalmente se maneja poniendo más líquidos intravenosos a la mujer.

—Pérdida de sensibilidad en la vejiga. La mayoría de las mujeres con epidural necesitarán sondajes vesicales intermitentes para ir vaciando la vejiga durante el parto.

—Escalofríos. Se pueden sentir durante el trabajo de parto y después del mismo.

— Dolores de cabeza. Suelen manifestarse cuando la aguja pasa del espacio epidural al intradural y pueden durar hasta una semana. Es recomendable beber agua y estar tumbada todo el tiempo posible. En algunos casos es necesario aplicar un parche hemático.

— Dolores en la zona de la punción. Son debidos a que la aguja atraviesa varias capas de músculo.

—Fallos de la analgesia epidural: no se sabe el motivo, pero en algunas mujeres no hace efecto, o puede que la analgesia se lateralice (de tal forma que el dolor se concentra sobretodo en la zona no dormida). Se suele mover el catéter o volver a intentar la punción.