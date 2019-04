18 abr 2019

Beyoncé ha publicado por fin el documental que llevábamos mucho tiempo deseando que saliese a la luz: 'Homecoming'. Que, para más, ha sido dirigido y producido por ella misma. ¿Puede ser un documental más exclusivo?

En él se ha sincerado y abierto para todos sus seguidores, pero también para los que no lo son tanto porque, sin duda, Beyoncé es un personaje de admirar. No es la primera, ni la última en hacer este tipo de documentales pues Lady Gaga ya nos había enamorado previamente con 'Five foot two'. Recibió excelentes críticas y este no está siendo menos.

En él ha querido dar algunos detalles del embarazo de los mellizos que, tal y como nos imaginábamos no había sido nada fácil. "Mi cuerpo pasó por más de lo que sabía que podía. En el útero, el corazón de uno de los bebés se paró un par de veces, así que me hicieron una cesárea de urgencia. Se suponía que debía hacer Coachella el año anterior, pero me quedé embarazada de forma inesperada. Y terminaron siendo gemelos, lo que fue aún más sorprendente", explicaba mientras se justificaba por no haber estado por todo lo alto en el Coachella. Y es que ella misma reconoce que su cuerpo y su mente no eran uno y no podía dar lo mejor de sí.

"Gran parte de la coreografía de mis espectáculos son sentimientos, por lo que no es tan técnico, es tu propia personalidad lo que le da vida al show. Eso es difícil cuando no te sientes tú mismo. (…) Mi mente no estaba allí. Mi mente quería estar con mis hijos. Lo que la gente no ve es el sacrificio. Hubo días que pensé que nunca más volvería a ser la misma. Ni físicamente, ni mis fuerzas ni mi resistencia serían las mismas", sentenciaba dejándonos con el corazón algo encogido pero alegres de que ellos estén bien y ella siga haciendo su maravillosa música.

