15 oct 2019

Los cambios durante el embarazo comienzan en la dieta. Al principio, antes de que las hormonas empiecen a hacer de las suyas, debes embarcarte en un nuevo mundo donde tu dieta, rutina y estilo de vida va a sufrir algunos ajustes. Y es que ahora tu cuerpo tiene necesidades distintas que debes tomar en cuenta para lograr tener un embarazo tranquilo.

Uno de estos cambios es en la alimentación, pues existen ciertos alimentos más susceptibles de contener microorganismos perjudiciales que atraviesan la barrera placentaria y que pueden afectar al bebé que no son recomendables en esta etapa.

Te compartimos 18 alimentos que están prohibidos durante el embarazo.

1. Leche cruda

La leche cruda es la leche de vacas, ovejas y cabras, etc. que no ha sido pasteurizada para matar las bacterias dañinas. De acuerdo con el portal de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA de Estados Unidos), la leche cruda puede portar bacterias peligrosas, tales como Salmonella, E. coli, Listeria, Campylobacter.

2. Lácteos sin pasteurizar

Al igual que la leche cruda, los lácteos sin pasteurizar podrían contener listeria, por lo que debemos asegurarnos que todo producto lácteo especifique en su etiquetado que ha sido pasteurizado o elaborado con leche pasteurizada.

Las mujeres embarazadas corren un riesgo grave de contraer listeriosis causada por la bacteria Listeria, una bacteria comúnmente hallada en alimentos ricos en proteínas que se sirven crudos o sin recalentar que puede ocasionar aborto espontáneo, parto prematuro, infección o muerte del recién nacido.

3. Quesos blandos no pasteurizados

Al igual que los productos lácteos sin pasteurizar, debemos tener precaución con ciertos tipos de quesos, debido al riesgo de listeriosis que presentan, particularmente los quesos blandos o estilo mexicano, como: brie, queso feta, camembert, queso blanco, queso fresco, queso panela. Es importante que lleven el sello de que están fabricados con leche pasteurizada.

4. Queso roquefort

El queso roquefort o queso azul, que pertenece el grupo de quesos blandos que tienen estrías es mejor evitarlos durante el embarazo debido a que presentan mayor riesgo de estar contaminados con la bactería.

5. Pescados crudos o ahumados

El pescado crudo y/o los alimentos preparados con pescado y mariscos crudos o ahumados tienen más probabilidades de contener parásitos o bacterias que los alimentos preparados con pescados cocidos. Por ello, se debe evitar el consumo de pescados y mariscos crudos y/o ahumados o que no estén bien cocidos para evitar el riesgo de listeria o anisakis, un parásito con forma de gusano que vive en el tubo digestivo de peces, cefalópodos y mamíferos marinos.

6. Mariscos crudos

Según la FDA, las embarazadas deben evitar comer mariscos crudos o que no estén bien cocidos como gambas, langostinos, ostras, almejas, mejillones y ostiones por el riesgo de anisakis.

7. Atún rojo y otros pescados grandes

Aunque el consumo de pescado durante el embarazo es bueno debido a proteínas y nutrientes como los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, hay ciertos tipos de pescado que deberemos evitar durante esta etapa, debido a que contienen niveles muy altos de mercurio. Los pescados grandes con altos contenidos de mercurio a evitar son, además del atún rojo, el tiburón, el pez espada y lucio.

La Agencia Española de consumo, seguridad alimentaria y consumo (Aecosan) recomienda a las mujeres embarazadas o que puedan llegar a estarlo, mujeres en periodo de lactancia y a niños de corta edad (entre 1 y 30 meses evitar el consumo de estos pescados.

8. Carnes crudas o poco hechas

Al momento de cocinar los alimentos, es sumamente importante asegurarnos de hacerlo correctamente, especialmente durante el embarazo. Al no estar bien cocinadas se corre el riesgo de toxoplasmosis, un parásito llamado toxoplasma gondii, que se encuentra en la carne cruda de muchos animales y en los excrementos de un gato infectado.

Algunos de los daños que puede producir son: parto prematuro, bajo peso al nacer, fiebre, ictericia, anormalidades en la retina, retraso en el desarrollo mental, convulsiones, tamaño anormal de la cabeza y calcificaciones en el cerebro.

Se debe evitar comer carnes crudas y que no estén bien hechas, incluyendo carne de vaca cruda, carne de pollo cruda, carne de cerdo cruda o de carne de cualquier otro animal que no esté bien cocinado o directamente se consuma crudo, como por ejemplo en carpaccios.

9. Jamón sin curar o sin congelar previamente

El jamón había estado asociado al riesgo de toxoplasmosis, pero estudios recientes concluyen que las embarazadas sí pueden comer jamón, aunque con ciertas especificaciones: siempre y cuando el jamón tenga más de 18 meses de curación (24 en el caso del jamón ibérico).

10. Embutidos

Los embutidos son también otro grupo de alimentos con el que debemos tener precaución durante el embarazo, pues pueden resultar contaminados con listeria durante el proceso de su elaboración. En este apartado se incluyen por ejemplo, chorizo, salchichón, salami, mortadela, fuet, etc.

11. Huevos crudos o no bien cocinados

Los huevos deben evitar consumirse crudos por el posible riesgo de salmonelosis, causada por la bacteria salmonela, contenida principalmente en la carne de ave cruda, así como carnes y huevos crudos o poco hechos. Si entra en el organismo puede provocar: deshidratación, bacteremia, artritis reactiva o síndrome de Reiter y meningitis.

Es importante mencionar que no solo se trata del huevo crudo por sí solo, sino también se deben evitar alimentos que lo lleven en su preparación y no se cocinen posteriormente. Así que en este apartado se incluyen las mayonesas caseras, la salsa holandesa o cualquier salsa o postre preparado con huevo crudo como mousses, tiramisú (se puede hacer sin huevo), merengues.

12. Patés o foie

Otro alimento que no es recomendable consumir en el embarazo son los patés o carnes untables refrigerados, debido al riesgo de listeriosis que presentan. Lo que debemos hacer es verificar que estén pasteurizados y evitar los que sean hechos en casa.

13. Verduras sin lavar

Lavar bien las verduras para evitar una posible contaminación por toxoplasmosis, debido a que ésta podría estar presente en el suelo donde se cultivan. Evitar su contacto con carnes crudas y limpiar bien los utensilios de cocina después de usarlos.

14. Brotes germinados crudos

Aunque son muy beneficiosos para la salud, durante el embarazo debemos tener ciertas precauciones y de preferencia evitar los brotes y germinados crudos, ya que son propensos a ser contaminados con bacterias como E. Colli y Salmonella debido a las condiciones en las que se desarrollan.

En este grupo de brotes y germinados crudos se incluyen la alfalfa, el rábano, la soja o el trébol.

15. Sándwiches envasados

Las embarazadas deberían evitar los sándwiches envasados así como otros alimentos preparados que contengan vegetales, huevo, carne, fiambres, pescado y derivados.

16. Algas pardas

Las algas pardas como la laminaria, kombu, o Macrocystis están contraindicadas en el embarazo debido a las potenciales acciones a nivel de la función tiroidea en la embarazada.

17. Café (más de una taza grande al día)

Por su parte, consumir un exceso de cafeína en el embarazo está relacionado con mayor riesgo de aborto y parto pretérmino. La OMS establece el máximo de consumo de café en embarazadas en 300 miligramos diarios. Por su parte, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG por sus siglas en inglés) aconseja a las embarazadas que limiten su consumo a menos de 200 miligramos de cafeína al día.

18. Alcohol

Y por supuesto, no puede considerarse un alimento, pero el alcohol está totalmente prohibido en el embarazo. Al no haber una cantidad mínima segura, lo más aconsejable es evitarlo completamente. Lo que bebe la madre le llega al bebé y el consumo de alcohol en el embarazo es la causa no genética más frecuente de retraso mental.