"Hoy ha sido un día precioso... He hecho mi primera escena de cine... Yo de pequeña veía con mi madre y mi hermana las películas de Pedro y las mujeres que las protagonizaban me parecían de otro mundo y a la vez tan familiares. Mi vida siempre ha sido cantar, tocar, bailar, interpretar y de verdad lo digo que desde pequeña soñaba con hacer algo así... Hoy he estado de rodaje con la nueva película de Almodóvar que saldrá el año que viene. Doy gracias a Dios por haberme permitido trabajar durante todos estos años, por darme claridad en mi camino y por hacer que hoy haya podido formar parte de esto. Nunca abandonéis aquello que os haga realmente felices".

Rosalía anunciaba así que formaba parte del rodaje de la última película de Almodóvar: 'Dolor y gracia'.

Con estas emotivas palabras Rosalía agradecía la oportunidad que le había dado Almodóvar de cumplir su sueño al participar en su próximo film, 'Dolor y gracia', que se estrena el año que viene. Junto a la cantante, participa en el film Penélope Cruz, con quien también subió una foto a Instagram.

Penélope Cruz y Rosalía durante el rodaje de 'Dolor y gracia'.

Rosalía ha sido la artista revelación española de este año, con su éxito 'Malamente', sus colaboraciones con C. Tangana, la sintonía de la segunda temporada de 'Paquita Salas' y ahora su último hit, 'Pienso en tu mirá'. La catalana ha revolucionado el panorama musical español con su revisión del flamenco y quién sabe si también le dará un giro al cine español y se convertirá en la próxima actriz revelación.

Habrá que esperar a ver la película de Almodóvar. Mientras, nos quedaremos con las píldoras que nos dejan sus actrices, entre ellas, Rosalía.