24 sep 2018

Cuando Maya Hawke, Margaret Qualley y Rumer Willis entonaron el “mamá, quiero ser artista”, sus padres se quedaron sin argumentos para llevarles la contraria: al fin y al cabo, la interpretación era cosa de familia. Y ahora, el destino las ha reunido en ‘Once upon a time in Hollywood’, la película que rueda Quentin Tarantino sobre los crímenes de Charles Manson en la que participa, al parecer, todo Hollywood. Aquí tienes las señas de identidad de las representantes de la nueva (y talentosísima) nueva generación.

Maya Hawke

Su rostro es una mezcla perfecta (y un poquito inquietante) de los de sus famosísimos padres, los actores Ethan Hawke y Uma Thurman. Ambos, traumatizados por su pasado de niños actores, prohibieron a Maya meterse en el oficio familiar antes de los 18 años; pero Maya perseveró. El año pasado estrenó mayoría de edad debutando como Jo March en la miniserie navideña 'Mujercitas', de la BBC (tuvo que dejar su plaza en la prestigiosa escuela Juilliard para poder aceptar el papel) y aquello fue solo el principio. A mediados del año que viene la veremos también en la tercera temporada de ‘Stranger things’.

En ‘Once upon a time in Hollywood’ encarna a una ‘flower girl’ que muy bien podría ser una de las adeptas a la secta Manson. No sabemos más porque el rodaje se lleva en estricto secreto, pero, sinceramente, nos intriga más saber por qué ha aceptado Maya trabajar con Tarantino después de que su madre, Uma Thurman, revelara hace unos meses su resentimiento hacia el director por hacérselas pasar canutas (y jugar con su integridad física) durante el rodaje de ‘Kill Bill’.

Margaret Qualley

A la hija de la actriz Andie McDowell y el modelo Paul Qualley ya la teníamos muy fichada: encarnaba a la atribulada hija de Justin Theroux en la serie 'The leftovers'. Margaret empezó siguiendo los pasos de papá, y después de unos años como moelo y algún 'fashion film', descubrió que su lugar feliz estaba, más bien, en el mundo de su madre. 'The leftovers' reveló su talento al mundo, y ahora mismo tiene media docena de películas al retortero. Entre ellas, por supuesto, 'Once upon a time in Hollywood', con un personaje llamado Kitty Kat del que solo sabemos que es un personaje ficticio y, muy posiblemente, un guiño a Mia Wallace, el personaje que encarnaba Uma Thurman en ‘Pulp fiction’, y a la que Travolta llamaba, precisamente, Kitty Kat. No está mal para tener solo 23 años.

La familia al completo: Rumer Willis, Bruce Willis, Demi Moore y Tallulah Willis, la hermana menor de Rumer pinit

Rumer Willis

La primogénita de Demi Moore y Bruce Willis es la ‘hija de’ con más experiencia de las tres que mencionamos. Su primera aparición en pantalla fue a los siete años, como extra en la película 'Amigas para siempre' que protagonizaba su madre. La hemos visto en ‘Sensación de vivir, la nueva generación’ y en ‘Empire', y en incontables episodios de series surtidas. Su papel en 'Once upon a time in Hollywood' podría ser el premio a tanto esfuerzo: encarnará a Joanna Pettet, amiga del alma de Sharon Tate (Margot Robbie en la cinta), que la visitó apenas unas horas antes de que la asesinaran y se libró por los pelos de ser la sexta víctima de la masacre.

Y además...

-Uma Thurman cuenta los horrores que pasó junto a Weinstein... y junto a Tarantino.

-Todo lo que necesitas saber sobre la próxima película de Tarantino.

-Estos hijos de famososo son idénticos a sus padres.