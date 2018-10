3 oct 2018

8:55 de un miércoles de octubre: Instagram no funciona. ¿Será mi ordenador? "Voy a probar desde el móvil", pienso. Pruebo. Nada, no aparace nada en mi 'feed'. Entro en pánico. Pregunto a mis compañeras, no sea que la tecnología se haya levantado contra mí. La epidemia es general: la caída de Instagram es a nivel mundial. "Las Kardashian están perdiendo dinero por segundos", comenta una de mis compañeras entre risas. Y ahora, ¿qué hacemos?

Confieso que estoy más enganchada a Instagram que al café, así que ahora que no funciona, no sé muy bien qué hacer con mi vida. Quizá es que la mitad de mi trabajo diario depende de esta red social... ¿Cuánto durará esta tortura? Es el momento de reflexionar. ¿Qué hacía con mi tiempo antes de que existiera esta aplicación? Así, de primeras, se me ocurren cinco cosas que quizá deberíamos recuperar:

Hablar con la gente ¡en persona!

Preguntar a tus amigas cómo les va (sin tener que enterarte por sus Instagram Stories)

Trabajar sin entretenerte (esto no aplica a periodistas digitales, que la cosa se nos complica)

Irte de compras

Devorar un libro antes de ir a dormir

Terminarte esa serie de Netflix que tenías aparcada

Y, por supuesto, leer todo lo que tenemos que contarte en Mujerhoy.com

