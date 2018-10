15 oct 2018 Kamila Barca

Una cita puede ser romántica, divertida, diferente y no tienes que utilizar lo poco que has conseguido meter en la hucha. Por ello, hemos preparado un listado de planes irresistibles para hacer con tu pareja ¡totalmente gratis! Y algunos low cost. No tenéis que salir de casa para divertíros. Aquí te damos algunas ideas divertidas, picantes, románticas y sobre todo diferentes que podéis hacer cualquier día del año.

Planes gratis para hacer con tu pareja en casa Strip Chess (strip ajedrez): Seguro que ya te estás imaginando como será este juego, si no es que ya lo has hecho antes. El reto consiste en que cuando gane uno, el otro se quita una prenda. Si queréis que sea más dinámico, podéis hacerlo también con el parchís cada vez que uno se coma una ficha (del juego) del otro. Y si os falta un poco para llevar a esos puntos de confianza, ¡podéis hacerlo al revés! Cada partida perdida es una prenda más encima hasta que no aguantéis más. Karaoke en casa: Si es un día de lluvia mejor… porque así nadie le echa las culpas a nadie. ¡Agarrad los micrófonos, poned luces y acción! El rey de los masajes: La clave es aprovechar que estáis solos, en casa, y sin nada que hacer para poneros a practicar, o demostrar si es que ya sabéis, quién es mejor que quién dando masajes. ¡La cosa se puede poner muy interesante! La clásica sesión de cine en casa. Puede que sea muy típico, pero si tenéis alguna peli pendiente, sabéis que este plan es infalible. ¡Pero tenéis que acabarla! Fuerte de mantas: Esta es la idea del refugio ideal para invierno. Podéis construir un fuerte de mantas para llevar a cabo uno de estos planes o simplemente para daros amor, muuuucho amor. Rastrillo improvisado: Puede ser tu oportunidad para hacerte con algunas de las camisetas que tanto te encantan. Pero otra idea súper original es que hagáis una competencia de rastrillo en Ebay o Wallapop. ¿Quién de los dos venderá más? Verdad o atrevimiento: Ha llegado el momento de confesaros los pocos secretos que os tenéis o de que os pongáis a prueba de cuál es más atrevido de los dos. Cuéntale cuánto te costó preparar aquella sorpresa que casi te pilla, cómo reaccionaron tus amigos cuando se enteraron de lo vuestro, o alguna cosilla turbia que haya pasado entre los dos. ¡Sin poner las cosas tensas que estáis jugando! Cocina con lo que haya: El reto consiste en que seáis los mejores cocinillas sólo con lo que haya dentro de la nevera. O atreveros a hacer esa receta que os hace la boca agua y habéis visto en un tutorial de Youtube. Tradición inventada: Podéis crear una tradición que sea sólo vuestra: por un día especial, por un evento, por el desarrollo de vuestra historia… ¡Acabar una partida del Monopoly! No sabemos si será posible… Testimonio: Grabar la historia de cómo os conocisteis, o cómo ha sido vuestra historia de amor. ¡Eso es para la posteridad! Escribir: La idea sería que entre los dos construyeseis el relato perfecto. ¿Os lograréis poner de acuerdo?

Tanto si lleváis mucho tiempo como si no, casi cualquiera de estos planes son perfectos para llevarlos a cabo cualquier día del año. Incluso pueden ser sorpresas que conlleven una cena romántica, una celebración, o la excusa perfecta para pasar más tiempo juntos.

