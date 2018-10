19 oct 2018

Es posible que, si no lo has recibido ya, pronto entre en uno -o varios- chats de tu Whatsapp este mensaje: "Me han enviado este enlace. Son fotos de la 2ª Guerra Mundial con un efecto muy curioso. Abre el link, después, toca en cada foto y verás el mismo ambiente actual. Si vuelves a tocar, volverá al estado actual. Un simpático enlace para meditar sobre el paso del tiempo. Basta con presionar sobre la foto". Si te llega, hazle caso, pincha en el link y disfruta. Tranquila, no es un virus informático ni nadie va a robar tus datos. O, al menos, no más que un día cualquiera...

Al abrir el enlace, encontrarás un álbum interactivo del diario The Guardian del 6 junio de 2014, fecha del 70º aniversario del histórico Desembarco de Normandía y que, por estas casualidades que tienen las redes sociales, se hecho viral más de cuatro años después de su publicación. En él, nos topamos con una maravillosa y desgarradora selección de fotos de la II Guerra Mundial y, al presionar sobre cada una de las imágenes, descubrimos cómo está ese mismo escenario en la actualidad.

En esta esquina de la villa francesa de Sainte-Marie-du-Mont una placa conmemorativa recuerda lo que ocurrió aquel junio de 1944 (a la izquierda). A la derecha, la imagen tomada siete décadas después, en 2014. pinit

Las imagenes muestran diferentes localizaciones de Francia e Inglaterra antes, durante y después del famoso D-Day en el que las tropas aliadas comenzaron la liberación de la Europa continental de la ocupación nazi. Escenarios de la barbarie que, más de 70 años después, tal y como muestran las imágenes interactivas en una sencilla transición con solo pinchar sobre cada foto, han vuelto a la normalidad en un contexto de paz, aunque muchos de ellos aún recuerdan el horror que se vivió en sus calles.

Pero, además de por las maravillosas imágenes interactivas de este reportaje de The Guardian, ¿por qué deberías abrir ese mensaje cuando te llegue por Whatsapp? Pues ni más ni menos que para reflexionar sobre el paso del tiempo, para recordar que las heridas se curan, pero no se olvidan, y para darnos cuenta de que en el futuro no deberíamos cometer esos errores del pasado que estuvieron a punto de borrar nuestro presente.

