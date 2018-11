26 nov 2018

Uno de los biopics del año que más nos ha llenado y con el que al salir de la sala de cine el público queda prendado de la personalidad y la carrera de Freddie Mercury, engrandeciendo odavía más si cabe su figura. No se trata de un documental pero sí de una película que pretende hacer un resumen de su vida en la que se ha hecho más de un ajuste de los episodios más importantes que en realidad sucedieron. No obstante hay que decir que en la película participaron activamente tanto Brian May (guitarrista) como Roger Tylor (batería), dos de los protagonistas directos de la historia. Encajar tiempos y el deseo de acabar el filme con final apoteósico del concierto que dio en 1985, Live Aid, fueron algunos de los motivos que les llevaron a levantar la mano en alguna que otra ocasión.

La formación de la banda

En la realidad Freddie tocaba en un grupo llamado Ibex y ya conocía a los que serían sus futuros compañeros de banda. Tal y como explica Brian May, hasta compartieron piso durante un tiempo. La actitud de Freddie era de una seguridad en sí mismo asombrosa bastante lejos de la escena de la película en la que Freddie conoce a un grupo asistiendo a un concierto de Smile en la que se ve como el bajista abandona el grupo y Freddie timidamente ve la oportunidad de formar parte de ésta haciendo un casting improvisado al resto de componentes.

La relación con Mary Austin

Uno de los datos que más impresiona es que en la película no se cuenta que Brian May ya tuvo una relación con Mary Austin antes de que ésta conociera a Freddie. De hecho, Freddie solo comenzó a salir con ella cuando estuvo bien seguro de que ese hecho no conduciría a ningún problema.

La homosexualidad de Freddie

Y es que quien conocía a Freddie e incluso sus fans han echado en falta el ahondar más en el tema. Y es que en la película por lo visto se le ve bastante comedido respecto a su actitud y forma de ser en la vida real. La escena en la que sale del armario cuando se sincera con Mary Austin es muy real pero la cantidad de amantes que tuvo el cantante no es ni por asomo el que se muestra en la película, sino que fueron mucho más.

La separación no fue traumática

En la película se muestra de una forma muy dramática la decisión de Freddie de comenzar su carrera en solitario pero en la realidad todos estaban cansados y con ganas de darse un respiro en cuanto a la actividad del grupo. Cuando se vuelven a unir para el concierto del Live Aid ya habían comenzado a trabajar incluso dos años antes en "The Works", pero en realidad, habían actuado juntos hacía pocas semanas porque no se llegaron a separar nunca del todo.

Freddie se enteró de su enfermedad después del concierto

En la película se muestra el concierto del Live Aid como el momento de vuelta del grupo a los escenarios y sobre todo, el momento en el que Freddie cuenta que tiene sida a sus compañeros. En realidad, el cantate se enteró de su enfermedad entre 1986 y 1987 y fue un día antes de su muerte cuando lo comunicó públicamente.

