4 dic 2018

Se acerca la Navidad y el día de Reyes y la fiebre por regalar ya está en el ambiente. Y muchas veces escondido dentro de una caja grande aparece un ser vivo. Sí, un perrito o un gato. La cara de sorpresa de quién lo recibe, que en muchas ocasiones se trata de niños, es impagable. La ilusión, el cariño, las sonrisas son inmediatas, pero ¿está bien regalar una mascota?

No queremos ser aguafiestas, pero se pueden regalar juguetes, perfumes, peluches, etc. lo que no puedes regalar son responsabilidades y una mascota, además de llenar tu vida, es eso: una responsabilidad. Tener un perro o un gato significa comprometerse durante mínimo 10 años a alimentarle, vacunarle, pasar tiempo con él y darle una buena calidad de vida. Y ¿estamos seguros que el niño será capaz, de por lo menos jugar con el una hora diaria?

Es por ello que este año la campaña 'Tenencia responsable' de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es tan importante, porque nos ayuda a evaluar si es o no una buena idea. La campaña que se puede ver completa en su página web, aborda punto como saber qué condiciones tenemos que tener antes de incorporar una mascota en nuestro hogar.

La campaña nace por un motivo, triste, pero real: las cifras de abandono animal. En España al menos 137.000 mascotas son abandonadas, según los datos de la fundación Affinity.

Según el Ministerio de Agricultura solo el 13,6 % de todos los perros que llegan a nuestras casas es adoptado. Los gatos también son un regalo al menos el 45% los recibió en su casa de esa manera, pero el 36% más o menos llegó a los hogares de los españoles porque fueron encontrados en la calle.

A esta campaña en pro del bienestar de las mascotas y que promueve ser más responsables a la hora de regalar un animal en Navidad se suma Royal Canin: "Queremos reforzar que una mascota no es simplemente un regalo y que, antes de decidirse a incorporar una a nuestro hogar, hay que pensarlo bien y tener en cuenta todo lo que implica su cuidado diario".