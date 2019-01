3 ene 2019 juan toledano

Aunque no lo parezca, los documentales no siempre nos hablan de la cruda realidad. A veces pueden ser también una guía luminosa para tiempos oscuros. Estos tres ejemplos no brillan por su edulcorado optimismo, sino por su autenticidad y humanismo. Son historias conmovedoras sobre personas a la búsqueda de lo esencial: el amor, el contacto, la ternura, la escucha, la belleza, las historias que nos construyen, las canciones que nos alimentan. En definitiva, la intensa liviandad.

Caras y lugares (Movistar+)

En una furgoneta que imprime fotografías de gran formato, la cineasta de 89 años Agnès Varda y JR, un fotógrafo y muralista de 35, viajan por la Francia rural y fotografían a sus habitantes. Luego amplían los retratos y los extienden sobre las fachadas, los depósitos de agua, los trenes... La película, que fue nominada al Óscar al Mejor Documental, funciona como un cuaderno de viaje en el que ambos trabajan con la gente y forjan una amistad basada en sus diferencias y su sentido del humor. Una pequeña joya que mezcla ligereza lúdica con profundidad filosófica.

Stories we tell (Filmin)

En este hermoso documental de la actriz y directora Sarah Polley desfilan padres, hermanos y amigos cuyas contradictorias declaraciones crean un fascinante mosaico emocional. Una película conmovedora y divertida, en torno a una pregunta: ¿es el padre de Polley su auténtico padre o es fruto de una infidelidad de su madre, ya fallecida? Nos ahorramos los spoilers, pero el camino hacia las respuestas, trazado con tacto y candor, es cine en mayúsculas.

Searching for Sugar Man (HBO)

Esta película dirigida por el sueco Malik Bendjelloul y galardonada con un Óscar fue un acontecimiento en 2012, y con razón. La historia del músico Sixto Rodríguez es como un cuento de hadas. Descubierto en un bar de Detroit en los 60, grabó dos discos extraordinarios, pero el éxito nunca llegó y él desapareció. Una grabación pirata encontrada en la Sudáfrica del apartheid lo convirtió en un mito. El documental, que maneja muy bien el misterio, es una historia sobre la esperanza, la inspiración y el poder de la música.

