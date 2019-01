30 ene 2019

El Victoria and Albert Museum no hacía una apuesta fashion tan grande desde su recordada retrospectiva de 2005 sobre Alexander McQueen. Pero el próximo 2 de febrero vuelve a apostar a lo grande con Christian Dior: designer of dreams (Christian Dior, diseñador de sueños), una muestra que tiene sus raíces en Christian Dior: Couturier du Rêve del Musée des Arts Décoratifs de París y se ha reimaginado para explorar los lazos del modisto francés con la cultura británica.

Christian Dior con la modelo Sylvie en 1948. pinit Victoria and Albert Museum, London

"No hay otro país en el mundo, aparte del mío, cuyo estilo de vida me guste tanto. Me encantan sus tradiciones, sus modales, su arquitectura. Incluso me encanta la cocina inglesa", afirmaba el diseñador. Grandes damas británicas, como la escritora Nancy Mitford o la ballerina Margot Fonteyn, lucieron con frecuencia sus creaciones, y la princesa Margarita eligió un diseño suyo (una de las estrellas de la muestra) para celebrar su mayoría de edad.

Diseño de Maria Grazia Chiuri para la firma (primavera-verano 2018). pinit Cortesía de Christian Dior.

500 piezas (vestidos, accesorios, frascos de perfume, fotografías, películas, maquillaje, revistas, ilustraciones e incluso objetos personales) componen una muestra que nos permitirá comprender el impacto de un creador que marcó una época y de una firma que, 70 años y seis directores artísticos después, sigue a la vanguardia de la moda.

