14 feb 2019

El 27% de los anuncios contiene un reclamo sexual y, en el 80% los casos está protagonizado por un cuerpo femenino. No es ninguna novedad: la promesa erótica es omnipresente como gancho comercial desde mediados del siglo XIX; y ha ido en aumento a medida que la publicidad ocupaba un lugar más y más prominente en nuestra hiperconectada sociedad.

Campaña de Absolut Vodka de 2009, fotografiada también por Ellen von Unwerth. pinit Ellen von Unwerth

La galería Chaussee 36 de Berlín dedica su exposición Women on view, aesthetics of desire in advertising (Mujeres en exposición, estética del deseo en publicidad) a la imagen comercial del cuerpo femenino y a la manera en que ha evolucionado. A medida que las restricciones tradicionales perdían fuerza, los cuerpos comenzaron a desnudarse y se apostó cada vez más por la diversificación racial. Hasta que en los 90, la estética de la hipererotización provocó que la sociedad tomara conciencia del carácter ofensivo de ciertas imágenes.

Veruschka vestida de Yves Saint Laurent, en una foto de Franco Rubartelli (1968). pinit Franco Rubartelli

La muestra reúne, hasta el 27 de abril, piezas de grandes fotógrafos como Guy Bourdin, Ellen von Unwerth, Lillian Bassman, Erwin Blumenfeld, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Irving Penn, Helmut Newton... Y, detrás de tanta belleza y espíritu provocador, se pregunta hasta qué punto la publicidad es un espejo de nuestra sociedad o una profecía que la conforma.

