7 mar 2019

Los ojos, la cabeza, las orejas, la cola… Los peludos se comunican haciendo uso de su cuerpo dejando al ladrido en un segundo plano, e incluso pueden identificar a las personas tóxicas que te rodean. Borja Martínez de Tejada, adiestrador canino, nos cuenta los gestos más relevantes y su significado. ¡Toma nota!

1. “Ojos de lobo”

Cuando tu perro quiere que le hagas caso, clavará sus ojos en los tuyos de forma muy notoria hasta que logre su objetivo. Si sigues sin prestarle atención es muy probable que busque otra señal: un toque con la pata o el hocico. Si aún así, sigues sin hacerle caso, seguramente ladrará.

2. Lamerse mucho

“Si un perro se lame repetidamente el hocico, es una señal infalible de que está en un estado de excitación nerviosa”, destaca Borja. Esto puede deberse a la llegada a casa de su humano preferido, por estar cerca del parque y saber que va a encontrarse con sus amigos, o por la presencia de niños que se le acercan demasiado con movimientos muy rápidos. “En estas situaciones tenemos que averiguar la causa de la excitación y ponerle remedio, de lo contrario llegará el gruñido”, aclara el experto.

3. Gruñido

Es muy sencillo interpretarlo. Cuando un perro gruñe es que algo no le está gustando nada o le está poniendo nervioso. Borja recomienda identificar de inmediato la causa, de esta manera: “basta con ir hasta el objeto donde ha fijado la mirada. También puedes interponerte entre el perro y el objeto y, en otras ocasiones, puede ser necesario llevarse al perro en otra dirección hasta alejarle de la inquietud”.

4. Estiramientos

Estirar las patas delanteras arqueando el lomo y meneando la cola con rapidez, es una actitud muy común en los cachorros cuando quieren decir: “¡vamos a jugar!”. A esto le suele acompañar las orejas en posición de alerta y un par de ladridos.

5. Abrimientos de boca

Lo que viene siendo el clásico bostezo que para nosotros significa cansancio o aburrimiento, para ellos puede ser señal de nervios o estrés. “Lo hacen a menudo cuando otros dos perros se están retando por desconfianza. Por lo general, en estos casos, otro perro más calmado suele interponerse entre ellos (rompiendo el contacto visual) y profiriendo un bostezo que podríamos traducir por un “tranquilos, no pasa nada”, apunta Borja.

“He visto a perros tristes y he visto a otros sonreír y hasta carcajearse”, apunta el adiestrador. No obstante, puede que lo más asombroso no sea que se comunican con gestos, sino que son perfectos traductores de nuestras emociones. Y es que, añade Borja, “es curioso que, los humanos, supuestamente los más inteligentes, no seamos capaces de comprender su lenguaje y, sin embargo, ellos, sepan cómo estamos solo con mirarnos.

