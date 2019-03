27 mar 2019

Lo más alucinante de la historia de Joyce Mitchell es que es absolutamente real. La realidad ha innovado en el subgénero carcelario como no ha sabido hacerlo la ficción. Richard Matt y David Sweat, dos presos del penal de Dannemora, la sedujeron en el taller téxtil de la prisión que ella coordinaba, para conseguir las herramientas que hicieron posible su fuga. Que el plan ha tenido éxito lo sabemos desde el comienzo de la serie y hasta el último capítulo no reconocen la libertad, pero nuestra atención no decae ni por un momento. No solo porque Matt es un personaje fascinante, un artista de la manipulación que controla el contrabando de la cárcel y juega con Joyce Mitchell; sobre todo porque la psicología de ella es hipnótica.

Espiritualmente aburrida, casada con un hombre tan mediocre como ella, Mitchell también está presa, pero su celda es mental.

Tataranieta de madame Bovary, su plan de fuga es tan viejo como la burguesía: el sexo clandestino al que es adicta. Pero su caso es original. Su doble adulterio es delito. Cuando adelgaza o se compra un bañador, porque los presos le han prometido deshacerse del marido y llevársela a México, nos damos cuenta de su peligro. De que su banalidad es la del mal.

Lo más alucinante de la historia de Joyce Mitchell es que es absolutamente mentira. Eso es lo que ha declarado ella tras el estreno de la serie: que en el minúsculo cuarto trasero del taller era imposible fornicar; que el sexo con Matt no fue consentido y que jamás existió con Sweat; que Ben Stiller es un mentiroso. Pero esos argumentos son desactivados en el capítulo piloto, cuando la sospechosa le dice durante un interrogatorio algo parecido a la inspectora general del Estado. Los seis capítulos siguientes están diseñados no solo para desenmascararla, sino para que dudemos de su capacidad de discernir la mentira de la verdad en su confusa psicología.

Esa confusión se muestra en la cara de Patricia Arquette, que nos regala una de las grandes interpretaciones de su carrera. Los gestos, las miradas, las muecas: todo es síntoma de la enfermedad que se mueve en los recovecos de esa alma tensa. Un alma de carne y hueso, una biografía que no es ficción: Mitchell ya ha amenazado con escribir un libro que cuente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aunque todo pueda ser utilizado en su contra. Y lo será, sin duda.

Fuga en Dannemora (Movistar +)

Es una miniserie de siete episodios dirigidos por Ben Stiller y protagonizados por Benicio del Toro, Paul Dano y Patricia Arquette, quien ha ganado un Globo de Oro por su interpretación de la funcionaria de prisiones Joyce Mitchell, quien intercambia favores sexuales con dos presos y les ayuda en su plan de fuga.

