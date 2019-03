29 mar 2019 paka díaz

La compositora malagueña Paloma Peñarrubia llegó a la película Bajo la piel de lobo para hacer una prueba y al director, Samu Fuentes, le gustó tanto que le encargaron toda la música de la cinta. “A través del guion me metí de lleno en la historia y en los personajes”, explica la compositora. “No puedo evitar visualizar imágenes cuando compongo música. También me pasa a la inversa: si veo imágenes, las escucho”. Su trabajo como compositora en Bajo la piel de lobo ha recibido críticas muy positivas y la Biznaga de Plata Málaga Mujeres en Escena, ex aequo con Marta M. Mata.

Björk, Radiohead, Pj Harvey, Alberto Iglesias, Alexander Desplat, Bach, Ravel… sembraron su amor por la música, que la llevó al conservatorio de niña; aunque, señala, su formación es sobre todo autodidacta. “La mejor manera de aprender es escuchar y analizar cualquier estilo”, afirma.

El cine es su otra gran pasión, así que la mezcla de ambas es, para ella, “la unión perfecta”. Reconoce la falta de igualdad en este campo (solo tres compositoras han ganado el Óscar, y una el Goya). Pero se muestra optimista: “Creo que estamos en una transición en la que los nuevas generaciones llegan pisando fuerte”, dice.

Dispuesta a romper techos de cristal, acaba terminar la música para el corto Aliento de Daniel Ortiz Entrambasaguas y para Black Bass, de Rakesh Narwan. “Y estoy en el equipo de varios largometrajes de ficción y documentales”.

