16 abr 2019

Compartir en google plus

Hace unos años, los fotógrafos neoyorquinos Ken Browar y Deborah Ory quisieron decorar la habitación de su hija, estudiante de ballet, con fotos de bailarines, y no encontraron ninguna que les gustara. Ambos tenían una relación muy personal con la danza: Ken trabajó fotografiando a las grandes figuras del Ballet de la Ópera de París, y Deborah fue bailarina hasta que una lesión la obligó a reorientar su carrera. Tal vez por eso, en ese momento, en vez de abandonar, decidieron crear ellos mismos las imágenes que no habían hallado.

Se pusieron en contacto con uno de los bailarines del American Ballet Theatre y el boca a boca hizo el resto: más de 70 profesionales de diferentes compañías –la Martha Graham Dance Company, el New York City Ballet, el Royal Danish Ballet– accedieron a formar parte del NYC Dance project, que pronto se transformó además en un libro, The art of movement (Hachette, en mayo disponible en España).

Momento del baile de Miriam Miller (NYC Ballet). pinit Ken Browar y Deborah Ory

Las imágenes capturan ese instante que nos deja sin aliento: el cuerpo que se vuelve ingrávido en el punto álgido del salto, las piernas que forman una recta perfecta, el equilibrio imposible sobre la punta del pie, la torsión extrema de los músculos... Son fotografías que nos hablan de los límites capaces de traspasar el cuerpo humano... y los sentimientos que transmite en ese segundo lleno de belleza.

No te pierdas...

- Los autorretratos naturales de Cecilia Paredes, la exposición de la temporada en Pamplona

- Madrid Photo Fest: entre la fotografía de moda y la naturaleza

- Thierry Mugler, la llamada de lo salvaje