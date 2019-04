25 abr 2019

Toda celebrity que se precie dispone de una nutrida red de seguidores que hoy en día son bien fáciles de alimentar gracias a las redes sociales. Algunas prefieren la opción oficial, esto es, fotos siempre producidas y promocionales, comentarios apropiados y nunca fuera de tono, en definitiva, comunicación controlada por community managers que se sirven de IG, twitter y demás para mantener el interés sobre sus clientes y de paso evitarles la ardua tarea de estar generando contenido frecuente.

Las hay sin embargo que prefieren ser artífices de su propia dimensión pública, de manera muy personal y sin filtros, cosa que resulta especialmente curiosa cuando los sujetos pertenecen a una generación a la que esto de la banda ancha le sonará a fajín. Aunque siendo Hollywood nunca se sabe…

En este caso, las dos actrices controlan sus redes sociales dando una visión de sí mismas antagónica –la una pura pasión por el aquí y el ahora, la otra lánguida, aferrada al pasado-, pero en ambas figuras una imagen franca y desprovista de artificios más allá de los arreglitos de quirófano que ambas lucen en sus maduras dermis.

Vigor a la Hawn

Goldie Hawn se presenta ante el mundo como una chiflada fascinante. Ella se planta unos leggins temprano de mañana y se recorre California bien prieta dispuesta a disfrutar cualquier aventura que se le presente. A Goldie le va la parranda.

Que si cocino unas pezuñas, que si me subo a un rumiante, que si no me aguanto el efluvio de energía mañanera y me pongo a dar brincos, o comparto mis apreciaciones estéticas acerca de la vagina de mi hija a punto de dar a luz, que si le doy café al perro… ¡esta chica no se aburre!

Incluso Kurt Russell, su pareja desde 1983, parece encandilado con el talante de su novia eterna y se arranca con ella a regalar performances a los seguidores de la rubia que en los noventa eclipsaba Hollywood. Y es que quién puede resistirse al chute de energía de este diamante en bruto.

Obligatorio es hacer especial mención a sus videos danzando. Son su devoción y especialidad. Ya sean bailoteos en compañía, a veces con tubérculo en mano en horas de luz, que coreografías en solitario con el café de la mañana, o auténticos shows televisados en los que su propia hija se ruboriza pues no sabe cómo lidiar con los vigorizantes arrebatos maternos.

No hay duda de que Goldie es pura energía positiva. El único pero, si hay alguno, de esta actitud sin filtros es que un día pierda completamente la chaveta y empiece a desvelar misterios, que mejor podrían quedarse en el ámbito de lo privado. ¿Le darías un toque si fuese tu madre?

Morriña a lo Griffith

Mientras Goldie comparte con el público sus histriónicos bailecitos, Melanie se regodea en la memoria y comparte melancólica, hazañas del pasado, que se remontan incluso a los tiempos en los que ni ella misma era famosa. Desde fotografías de su madre, la actriz Tippi Hedren, durante los desquiciantes rodajes de la actriz con Alfred Hitchcock, obsesionado a tal punto con ella que hasta sufrir la hacía por desamor, hasta estampas vintage con Charlie Chaplin, pasando por las propias remembranzas de sus éxitos pasados, e incluso recientemente, recordando con nostalgia la Semana Santa malagueña de cuando la actriz era más andaluza que ninguna luciendo mantilla y peineta.

El poder evocador de la familia que fue y no es ya también es otro de los instrumentos de los que se sirve la artista para gritar al mundo su rostro más humilde, pero del que sin duda se siente más orgullosa. No sin motivo reza su bio “Mujer, madre, actriz” por ese orden.

Antonio (Banderas) aquí, Don (Johnson) allá, la abuela Tipi, Dakota en todo momento… es como si la cándida actriz nos dijese “Algún día estuve en la crema, y pese a la desdicha del paso del tiempo, hago de esta melancolía el motor de mi existencia”.

Hoy Goldie Hawn tiene 73 años. Melanie Griffith 61. Quizá no estén de acuerdo con que el público conozca su edad, pero, al hilo de sus fantásticas redes uno opina más bien todo lo contrario. Queremos saber, y mucho, de estas mujeres adultas cuya estrella sigue brillando en internet.