¿Quién no se ha parado a admirar un mural en plena calle que podría ser digno de un museo? ¿Cuántas veces nos han dado ganas de poner las manos sobre un diseño que parece que nos engulle para comprobar si realmente es tridimensional? Los artistas urbanos nos invitan a observar, admirar y reflexionar a través trabajos realizados en muros, edificios ruinosos, persianas de inmuebles vacíos, calles abandonadas e incluso grandes contenedores industriales. Sus obras brillan por su creatividad, originalidad y belleza, contando además con un valor añadido: son caprichosamente efímeras. Actualmente, muchos de estos artistas han encontrado en Instagram la herramienta perfecta para difundir su gran trabajo e inmortalizarlo, entre ellos, estos 10 perfiles imprescindibles para todo amante del ‘street art’.

@r_o_n_e – Tyrone Wright

Quien no haya visto de cerca la melancolía es porque nunca ha mirado fijamente a los ojos de las obras de Tyrone Wright, conocido artísticamente como Rone. Cuando hablamos de ojos no lo hacemos en el sentido figurado de la palabra, sino en el más literal. Rone plasma de una forma particular, personal e inigualable el rostro humano, en su mayor parte mujeres, a las que ha inmortalizado a lo largo y ancho del mundo, desde Canadá hasta Nueva Zelanda. El artista ha convertido grandes paredes en sus lienzos, en muchas ocasiones de inmuebles en decadencia y edificios ruinosos. Precisamente, en la elección de estos lugares para sus murales radica otro de los atractivos de su obra, envolviendo de fragilidad y dramatismo a estos bellísimos retratos efímeros.

Banksy pinit @banksy

@banksy - Banksy

Es imposible hacer un repaso a la historia del arte contemporáneo y no mencionar a Banksy, todo un fenómeno social y mediático, abanderado del arte urbano del siglo XXI y anónimo hasta la fecha (a pesar de las múltiples especulaciones que señalan a Robert del Naja o a Robert Gunningham como posibles autores). Desde la década de los ochenta, Banksy se ha caracterizado por sus piezas satíricas sobre política, moralidad, sociedad y cultura. Una vuelta de tuerca a paredes desnudas que nos anima, no sólo a observar, sino a pararnos y recapacitar. Para lograrlo, combina la escritura con grafiti y el uso de estarcitos con plantilla.

¿Su última actuación maestra? El famoso lienzo Girl With Balloon, subastado por casi 1,2 millones de euros, se autodestruyó tras ser vendido gracias a una trituradora de papel oculta en la parte inferior del marco. Parafraseando a Alex Branczik, director de arte contemporáneo de la casa de subastas Sotherby’s: "Parece que acabamos de ser Banksy-tados".

Octavi Arrizabalaga pinit @mar_aryz

@mr_aryz – Octavi Arrizabalaga

Este joven artista urbano nacido en Palo Alto (California), pero residente en Barcelona, se ha convertido en uno de los grandes exponentes del arte urbano dentro y fuera de nuestro país. Lo cierto es que su estilo se reconoce fácilmente gracias a sus obras coloristas en las que priman los colores pastel y los tonos más apagados para representar figuras humanas y auténticos bodegones contemporáneos con tintes surrealistas. En anteriores obras, su fascinación por la representación del esqueleto hizo que ‘graffiteros’ y muralistas pusiesen los ojos en él. Su gran talento y su determinación no pasan desapercibidos.

Fin DAC pinit @findac

@findac – Fin DAC

"Mi nombre es Fin DAC y soy un artista urbano que vive en Londres. En mi corta carrera, he definido y perfeccionado un estilo de pintura que ignora el lenguaje visual aceptado del ‘street art’... Yo lo llamo Urban Aesthetics. Una forma moderna de asumir el movimiento artístico del siglo XIX ". Así se define este artista autodidacta, reconocido mundialmente por plasmar en muros y lienzos a mujeres, en su mayoría asiáticas, ataviadas con sus trajes populares y con el cabello recogido al más puro estilo ‘maikos’ y ‘geishas’. Además, habitualmente pinta una banda de color sobre sus ojos y las dota de elementos tridimensionales que potencian la belleza de sus obras. En cuanto a la técnica, utiliza spray combinado con ‘stencil’. Actualmente, su prestigio es incuestionable.

Christina Angelina pinit @stargihtera

@starfightera – Christina Angelina

Christina Angelina es la mujer detrás del pseudónimo Startfightera, una afamada artista visual, fotógrafa y galerista residente en California. Su trabajo saltaba a la fama hace cinco años, cuando diferentes medios comenzaron a poner el foco en sus obras y sus técnicas. En 2016, se coronó como “una de las artistas más influyentes del ‘street art’” y contaron con ella para desarrollar un proyecto de arte en Google. La artista retrata habitualmente mujeres a gran escala en murales figurativos, construidos a través de diferentes trazos que crean una imagen casi onírica llena de matices.

Andrea Michaelsson Btoy pinit @btoyandrea

@btoyandrea – Andrea Michaelsson Btoy

“El paso del tiempo es fundamental para el trabajo de esta artista urbana de Barcelona. Las mujeres, muy presentes en la obra de Andrea nos miran a los ojos, al igual que las actrices principales de una película, pero desde el cambiante estado de una pared.” Así definen el trabajo de Andrea Michaelsson, alias Btoy, desde la página de Miscelánea, en la que podréis encontrar muchas de sus obras. Desde el año 2002, esta artista urbana barcelonesa ha convertido las superficies irregulares, con girones de anuncios y restos de polución, en el lienzo perfecto para plasmar una obra en las que las mujeres y su liberación son las grandes protagonistas.

Shepard Fairey pinit @obeygiant

@obeygiant – Shepard Fairey

Junto con Banksey, Shepard Fairey es otro de los artistas urbanos más conocido y mediático del momento. De hecho, en el año 2017 se coló en el podio de los artistas contemporáneos con más lotes vendidos en subastas del mundo tras Takashi Murakami y Keith Haring. Este artista y diseñador gráfico estadounidense saltó a la fama por sus pegatinas con la imagen del luchador André el Gigante, así como por esos inconfundibles diseños que beben del cartelismo y la propaganda política de mediados del siglo XX. Probablemente todos habréis visto una obra de él sin siquiera saberlo porque, ¿cuántos recordáis el retrato de Barack Obama con la leyenda ‘Hope’ utilizada durante la campaña electoral? Pues precisamente pertenecía a este artista con gran proyección.

Tamara Djurovic pinit @h_y_u_r_o

@h_y_u_r_o – Tamara Djurovic

Hemos de admitir que Tamara Djurovic (argentina afincada en Valencia y conocida como Hyuro), nos ha robado el corazón a golpe de sobriedad, serenidad y amor por los detalles. En su obra predomina la figura femenina, con la que procura hacer visible el peso de la sociedad patriarcal sobre la mujer actual. Lo cierto es que, además de invitarnos a la reflexión, sus grandes murales nos dejan anonadados por las sensaciones que evoca el realismo con el que se pintan: parece que podemos sentir las arrugas de la piel, tocar los pliegues y las texturas de las prendas o acariciar la crin de un caballo. En cuanto a los colores, predominan los tonos sobrios y serenos de tintes apagados.

Jean René pinit @jr

@jr – Jean René

“La calle era la galería más grande del mundo” dijo el artista callejero y fotógrafo francés Jean René, mundialmente conocido como JR o 'el fotógrafo clandestino'. Si por algo destaca su obra es por interactuar con los viandantes y todo aquel que se pare (o no) a observarla. ¿Cómo lo consigue? A base de imágenes en blanco y negro ampliadas hasta tal punto que cubren muros y forman murales magnánimos a lo largo de las calles de diferentes localidades.

Jaime Colsa pinit @streetart_official

@streetart_official – Jaime Colsa

Si quieres encontrar a muchos artistas urbanos “reunidos” en un mismo perfil, Street Art Official es la cuenta que, sin duda, tienes que seguir. Además de los que ya hemos mencionado, el español Jaime Colsa aglutina en esta cuenta con más de 365 mil seguidores obras de Kashak, Innerfields, Smates, Cristian Blanxer o Eduardo Kobra, entre muchos otros.

