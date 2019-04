30 abr 2019

En 1999, Helmut Newton publicó Sumo, probablemente el libro de fotografía más grande de la historia: pesaba 30 kilos, sus 10.000 ejemplares estaban firmados por el autor y se vendieron a 1.500 dólares cada uno. En 2009, tras su muerte, su mujer lanzó una edición XX Aniversario reducida (en tamaño y precio) de aquel compendio, que sigue siendo una de las biblias de la fotografía más respetadas del mundo.

Ahora, la Helmut Newton Foundation de Berlín celebra los 30 años de aquel épico lanzamiento con una gran exposición. Sumo (hasta el 10 de noviembre) reúne los mejores retratos del fotógrafo alemán -personajes del mundo de la moda y la cultura, sobre todo-, con la personalísima impronta del artista, a medio camino entre lo glamuroso, lo sensual y lo voyeur.

Además de las 400 imágenes que componían aquel volumen, la exposición cuenta con el complemento del trabajo de tres de los ayudantes más ilustres de Newton: George Holz, Just Loomis y Mark Arbeit, que muestran su trabajo bajo el título conjunto de Three boys from Pasadena. Los retratos que componen este bonus track de Sumo son un homenaje a su maestro y una demostración gráfica de las muchas maneras en que Helmut Newton cambió la forma en que los artistas miraban a través del objetivo.

