10 may 2019

Summer is coming, amigas, y Juego de tronos, después de ocho temporadas de infarto, matanzas y pasiones arrebatadas, emitirá su último capítulo el lunes 20 de mayo. El Muro de la Altas Expectativas Seriéfilas se derrite en Poniente... y también en nuestros corazones, que se quedan compuestos y sin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Nieve (Kit Harington), Cersei Lannister (Lena Headey) y sus muchos y mal avenidos parientes.

Pero no hemos venido aquí a llorar por las series que ya no podemos ver, sino a celebrar las que están a punto de llegar. Y, tras el final de Game of thrones, quedará muy poquito para que vuelvan tres de nuestras series preferidas. Atentas, que os lo contamos todo.

Encontrarás (otra vez) dragones: Stranger things, temporada 3

Ha llegado el verano de 1985. Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) han pegado un estirón, Once (Millie Bobby Brown) luce melenaza y hay gran expectación en el pueblo con la apertura de un nuevo centro comercial. Pero en Hawkins, como siempre, los monstruos acechan. Y no nos referimos a Steve y a su nuevo (y todavía más escalofriante) estilismo capilar como socorrista de la piscina local, sino al Azotamentes que vimos fugazmente al final de la temporada pasada y que promete volver.

Once (Millie Bobby Brown), con Max (Sadie Sink), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) y Lucas (Caleb McLaughlin)

Los creadores de la serie, los hermanos Duffer, aseguran que los ocho episodios de la tercera entrega de Stranger things (desde el 4 de julio en Netflix) serán los más divertidos de todos... y también los más gore, ya que beben directamente de las películas de George Romero y David Cronenberg, entre otros clásicos del terror ochentero.

¿Otras novedades? Maya Hawke, hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, se une al reparto con un papel de “chica alternativa”; la tercera temporada reciclará un arco argumental de Billy –el chunguísimo hermanastro de Max (Sadie Sink)– que quedó fuera del montaje final de la segunda entrega; Erica, la hermana pequeña de Lucas, cobrará mayor protagonismo. Y volveremos a ver a Kali (Linnea Berthelsen), y puede que a otros hermanos de laboratorio de Once.

Nota para ansiosas:

Ya tenemos los nombres de los ocho capítulos de esta temporada: ‘Suzie, ¿me recibes?’, ‘Ratas de centro comercial’, ‘El caso de la socorrista desaparecida’, ‘La prueba de la sauna’, ‘El origen’, ‘El aniversario’, ‘La mordedura’ y ‘La batalla de Starcourt’.

Sé lo que hicisteis el último verano: Big little lies, temporada 2

Sí, Celeste (Nicole Kidman), Madeline (Reese Witherspoon), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) y Bonnie (Zoë Kravitz) acabaron con Perry (Alexander Skarsgård), el marido maltratador de Celeste. Pero la sombra del crimen es alargada, especialmente cuando la madre del muerto (Meryl Streep, nada menos) viene de visita dispuesta a averiguar la verdad.

Jane (Shailene Woodley), Madeline (Reese Witherspoon), Renata (Laura Dern), Celeste (Nicole-Kidman) y Bonnie (Zoë Kravitz) en la segunda temporada de Big little lies.

Las cinco de Monterrey, como empiezan a conocerlas, tendrán que aprender a vivir con el secreto y los remordimientos, y eso las cambiará para siempre (especialmente a Bonnie, autora material del asesinato y dueña de un pasado traumático que se desvelará esta temporada). Sabemos poco sobre esta segunda temporada (desde el 10 de junio en HBO), escrita por Liane Moriarty (la autora de la novela en la que se basa la primera temporada) y dirigida por Andrea Arnold -Transparent, I love Dick-. Pero, a juzgar por las fotos y los clips de vídeo, la intensidad emocional estará a la altura de la primera. Disfrutadla, porque los creadores de la serie aseguran que no habrá tercera (por otra parte, eso mismo dijeron de la segunda).

Nota para ansiosas:

La serie estrenará cuenta de Instagram y es de esperar que HBO deje caer en ella pistas e información complementaria.

La venganza de la criada: The handmaid's tale, temporada 3

“Mamá tiene trabajo”. Así termina el impactante tráiler de la tercera entrega de The handmaid’s tale (en HBO desde el 6 de junio). Y, efectivamente, tras haber renunciado a huir de Gilead, June (Elisabeth Moss) vuelve dispuesta a dar toda la guerra posible. Por lo que podemos ver en el tráiler, y por lo poco que han desvelado los creadores de la serie, Offred se dedicará en cuerpo y alma a derrocar el régimen teocrático que gobierna los antiguos Estados Unidos.

June/Offred (Elisabeth Moss) en The handmaid's tale

Y encontrará extraños aliados en Serena Joy Waterford (Yvonne Strahovski) –con la que June comparte varios momentos de te-quiero-pero-te-odio en el tráiler– y en el comandante Lawrence (Bradley Whitford), al que vimos brevemente como nuevo ‘dueño’ de Emily (Alexis Bledel). El siempre fiel Nick (Max Minghella), que se enfrentó al comandante Waterford (Joseph Fiennes) en la finale de la última temporada, parece haber salido fortalecido (y ascendido) tras ese duelo de poder, con lo que también será una pieza clave para la resistencia. En el bando contrario, como siempre, está todo el poder de Gilead, con Waterford y una sorprendentemente viva tía Lydia (Ann Dowd) como rostros visibles. Claro que antes de emprender la lucha, June tendrá que afrontar las consecuencias de su intento de fuga.

Nota para ansiosas:

Los tres primeros episodios estarán disponibles el 6 de junio; luego, habrá que conformarse con uno a la semana hasta llegar a los 13 de los que consta esta temporada.