18 jul 2019

Si el 2018 fue el año en que descubrimos a Rosalía; todo apunta a que en 2019 su estatus de diva ascenderá (si cabe). La barcelonesa acaba de lanzar single, Aute Cuture, y ha iniciado una gira triunfal por todos los grandes festivales: ha pasado ya por Coachella, el Primavera Sound y Glastonbury, y en breve actuará en el Lollapalooza, la Somerset House londinense y, por supuesto, los más cercanos de Bilbao (BBK Live) y Madrid (Mad Cool).

Aute cuture (coescrita con El Guincho y Leticia Sala), videoclip kitsch incluido, está ya por todas partes, pero para ella no es un tema nuevo: “Lo compuse antes de empezar la gira de El mal querer –explica–, pero me he tomado el tiempo necesario para que saliera con el mejor vídeo. Bien de palmas, nail art y Tarantino vibe”. Y aunque no sabemos si superará la fiebre de Malamente, sí podemos decir que en el verano las estrellas brillan con más fuerza.

La cantante Billie Eilish. pinit d.r.

Porque Rosalía no será la única voz femenina de la temporada. El espíritu independiente (y un poquito emo) de Billie Eilish ha conquistado a los millennials y sus fans podrán verla en directo en Madrid y Barcelona el 2 y 3 de septiembre. Menos suerte tienen los seguidores de Taylor Swift: la cantante está en pleno proceso de lanzamiento de singles (You need to calm down, Me!) con vistas a su nuevo álbum, Lover (a la venta el 23 de agosto), pero no pisará territorio español. Eso sí, no pierdas de vista a Lizzo, una rapera que está ascendiendo como la espuma y cuyo álbum Cuz I love you merece estar en cualquier lista de reproducción playera favorita.

Lizzo Banner, una rapera que está ascendiendo como la espuma. pinit d.r.

Y además...

