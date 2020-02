25 feb 2020

En 1963, Jackie Kennedy habló por primera y única vez del asesinato de su marido, John Fitzgerald Kennedy, en Dallas. Fue en una entrevista concedida a la revista Life y cerró la charla con unas palabras que hicieron historia: "Durante un breve y brillante momento, existió Camelot".

Y los claroscuros que ahora conocemos de la presidencia de JFK -infidelidades, adicciones, vínculos con la mafia- nunca han logrado empañar la imagen de ese castillo de ensueño en el que vivía el matrimonio Kennedy. Guapos, elegantes, educados, inteligentes, sonrientes, enamorados y ricos, se convirtieron en el modelo inspiracional por el que suspiraba una América hambrienta de perfección. Ni la muerte del presidente ni el segundo matrimonio de Jackie (con el millonario Aristóteles Onassis) disminuyeron la fascinación.

Catálogo Jackie and Camelot. pinit

Muchos investigadores han sucumbido al hechizo de los Kennedy a lo largo de las décadas. Pero su biógrafo de más largo recorrido es Frédéric Lecomte-Dieu, que lleva más de 20 años trabajando en los archivos de la familia y organizando exposiciones sobre la bella y trágica saga.

Ahora Lecomte-Dieu trae a Madrid la exposición on line Jackie and Camelot, que acaba de abrir sus puertas virtuales y que puede visitarse hasta el 26 de abril en www.jackieandcamelot.com. La muestra consta de más de 200 fotografías, muchas inéditas, acompañadas de un rico anecdotario y frases de sus protagonistas, que nos retrotraen a una era tan dorada como frágil. Los fans, además, podrán hacerse con el libro de fotos Jackie and Camelot o con una réplica del pañuelo que lució la legendaria primera dama en la America's Cup de 1962.