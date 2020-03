6 mar 2020

El reality 'Love is Blind', de Netflix, ha convertido a una de sus concursantes en la protagonista insospechada de las redes sociales por un motivo bien diferente al que esperaríamos de un programa de este tipo. Jessica Batten ni se ha marcado un “Estefanía” ni ha discutido con otro de los concursantes. Tampoco ha sido una aventura amorosa la que ha hecho que se convierta en la más conocida del programa. El motivo por el que Jessica se ha erigido como la más popular del reality ha sido… prepárate para un oxímoron en toda regla… su voz de bebé sexy. Como lo lees. Cuando Jessica habla con sus compañeras del show u ofrece declaraciones a cámara, lo hace con su voz habitual, pero cuando habla con dos concursantes que le interesan sexualmente, su voz cambia de forma radical. La usuaria de Twitter @shmailey fue la encargada de señalar esta curiosa estrategia, y desde entonces las redes sociales se han echado las manos a la cabeza. ¿Por qué demonios cambia la concursante su voz cuando habla con hombres hacia los que se siente atraída?

Jessica Batten, de 'Love is Blind'. pinit

Según la socióloga Anne Karpf, tiene que ver con la intención de la concursante de no herir el ego de sus compañeros y de mostrarse en cierta situación de vulnerabilidad. “Las voces femeninas siempre se han relacionado con lo que desean y con lo que quieren expresar”, explica a ‘The Guardian’. Pero entonces, ¿por qué emplear el tono de un bebé? “Los bebés no tienen poder social ni económico”, aclara. Lo cierto es que empleamos nuestra voz de forma diferente para denotar poder en ciertas situaciones, dulzura en otras e incluso sensualidad en algunas. Así lo indica el estudio ‘Perceived differences in social status between speaker and listener affect the speaker's vocal characteristics’, que data del 2017, y que indica que cambiamos la voz dependiendo de cuán dominantes nos sentimos en la conversación.

El que cambiemos nuestra voz es precisamente la razón por la que nos molesta escuchar grabaciones en las que hablamos, no solo porque cada uno escucha su voz filtrada por sus propios huesos, sino sobre todo porque la voz revela nuestras verdaderas intenciones. En cierto modo, sentimos que nuestra voz está contando nuestros secretos más profundos. Karpf indica, sin embargo, que juzgar cómo la concursante cambia su voz para hablar con los hombres es sexista, y que lo que realmente tendríamos que plantearnos es la razón por la que siente la necesidad de hacerlo.

Ariel Winter. pinit

Cuando escuchamos a una mujer utilizar esta tonalidad sin una intención concreta, molesta. La actriz Ariel Winter, de ‘Modern Family', acudió al programa de Conan O’Brien asegurando que cuando pone voz de bebé, tanto su novio como sus amigos se escandalizan. ¿Qué pensarán entonces los compañeros de Jessica Batten cuando la concursante, tras pasarse horas hablando normal, cambia de repente su voz?

Paris Hilton. pinit

Paris Hilton, conocida por emplear este tipo de voz, ha explicado a ‘US Magazine’ que el origen de su voz fue totalmente intencionado. La primera vez que la utilizó fue para pedirle a su padre que le comprara algo, y al comprobar que su táctica había funcionado, decidió seguir adelante con ella. “Desde muy joven he aprendido a hacerlo. Cuando un novio se enfadaba conmigo siendo yo una adolescente, si ponía voz de bebé y me desocupaba, me perdonaba instantáneamente. Cuando desarrollé mi personaje para 'The Simple Life’, decidí que esa iba a ser mi voz durante todo el programa. Creo que si hablas así en tu vida normal, no es guay, pero si lo utilizas de broma o con un objetivo, es algo realmente inteligente”, asegura Paris.

No es la primera vez que la forma de hablar de una mujer se cuestiona. Si me refiero a cómo habla Kim Kardashian o incluso de cómo repite Britney Spears ese “Oh baby, baby” en ‘Baby One More Time’, seguramente entiendas al instante el tipo de voz al que me refiero. Resulta que es un tono que supone emplear un registro más grave de la voz humana, por lo que cundo es una mujer quien lo emplea, molesta a ciertos hombres. En el ambiente laboral, son muchos estudios los que señalan que este tipo de entonación puede tener consecuencias negativas para las mujeres, y el problema subyacente de todo este conflicto es que tradicionalmente se vincula a las voces femeninas con un tono más alto, por lo que cuando emplean esta tonalidad, descoloca al interlocutor.

¿La conclusión? El sexismo también atañe a la forma en la que las mujeres hablamos, por lo que el consejo que os podemos dar es, simplemente, que jamás dejéis de hablar, pues quizás eso es lo que pretenden con criticar incluso la forma en la que hablamos.