16 mar 2020

Si te vas a pegar un atracón de series, te recomendamos que te decidas por los últimos títulos en los que encontrarás mucha calidad para todo tipo de públicos. Estas son las que hemos escogido para que nos acompañen esta primavera.

Ciencia ficción y distopía

Devs es uno de los títulos más sorprendentes, una joya oculta en HBO, que se estrenó a principios de marzo. Dirigida por Alex Garland (La playa, 28 días después, Ex Machina..) presenta la historia de una pareja de ingenieros que trabajan en un proyecto súper secreto. Él desaparece y ella deberá descubrír qué está pasando.

Otro título remarcable es Pares y nones, un historia de amor en un mundo distópico en el que se han cambiado las tornas y, también, las actitudes racistas: los africanos consiguieron una ventaja tecnológica que convirtió a los europeos en sus esclavos.

Por último, llega la tercera temporada de Westworld, un mundo en que los robots son casi humanos que enloquecen en un parque de diversiones.

Pares y nones pinit

Humor y adolescentes

Siguiendo la estela de The end of the fucking world, llega Esta mierda me supera. La protagonista se enfrenta a los típicos problemas de la adolescencia, al drama familiar de la pérdida de su padre y, aquí viene lo que marca la diferencia, a unos súper poderes que tendrá que aprender a emplear.

También es un buen momento para engancharse a la serie española Elite, que cuenta las aventuras de los jóvenes que estudian en un prestigioso instituto. Se acaba de estrenar la tercera temporada.

Esta mierda me supera pinit

Thriller y acción

Durante los años 70, un grupo de cazadores de criminales nazis perseguirá una conspiración para crear un Cuatro Reich en Estados Unidos. Este es el punto de partida de Hunters, la serie que protagoniza Al Pacino.

Y nada como una buena persecución a un asesino en serie para tenernos pegadas al televisor. Esto es lo que encontramos en Los Asesinatos del Valhalla, una serie islandesa que no deja indiferente.

Y los amantes del terror podrán disfrutar con El visitante, una serie basada en una novela de Stephen King en la que se investiga el brutal asesinato de un niño de 11 años.