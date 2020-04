2 abr 2020 Sara Borondo

El 49% de la población mundial, 3.800 millones de personas, utiliza al menos una red social, según datos del informe We Are Social de Hootsuite. Facebook sigue siendo la que tiene más usuarios (2.450 millones), seguida de Youtube (2.000 millones) y Whatsapp (1.600 millones). Al mismo tiempo, Twitter e Instagram han ido evolucionando hacia un perfil que poco se parece al de su nacimiento. Lo único seguro es que seguirán cambiando. También que el relevo ya está aquí. Entre las múltiples redes sociales que existen actualmente, surgen otras nuevas que apuestan por diferenciarse, como TikTok (llamada en China Douyin), que ha experimentado un gran crecimiento los dos últimos años. Pero Tik Tok no es la única recién llegada. Hacemos un repaso de qué hay de nuevo en las redes.

-Caffeine: para gamers

Una de las batallas que se dirime actualmente en redes está en la retransmisión de videojuegos online. Hasta ahora, Youtube Gaming, Twitch y Mixer se sitúan en los puestos más destacados, rivalizando entre ellas para llevarse a su plataforma a los gamers con más seguidores. Caffeine ha sido la última en llegar, aunque ha tomado la delantera gracias a que ha simplificado sensiblemente su propuesta, buscando que el usuario sea la verdadera estrella, y no al revés. No requiere descarga de software ni instalación: en un par de clics se realiza la conexión e incluye un chat para interactuar con el streamer.

-Facecast: lo mejor de Youtube con Instagram

Nació en 2018 y es una comunidad con tres características básicas. Por un lado, está la emisión de vídeos en directo, lo que la convierte en una buena opción para las celebrities que quieren compartir contenido con sus seguidores. En segundo lugar, están los videochats aleatorios, en los que se pueden elegir algunas características de la persona con la que conectas. Y por último, ofrece la posibilidad de subir vídeos cortos, de entre 15 y 60 segundo,s que se retransmiten en directo y a los que se pueden añadir emojis, efectos o viñetas.

-Howdoo: la más privada

Lleva apenas un año en versión de prueba. Ofrece transparencia y una relación más equilibrada entre los creadores, las comunidades, los anunciantes y los usuarios. Estos últimos eligen qué datos personales comparten y cuáles no. Tiene una moneda virtual llamada μDoo, con la que recompensa por la participación. Mensajes, videollamadas y transmisión de imágenes.

-Okuna: como Facebook, pero sin espías

Se iba a denominar Openbook, en contraposición a Facebook. Aboga por la privacidad de los usuarios, no rastrea su actividad y ofrece total transparencia a través de código abierto, para comprobar que no hay algoritmos tramposos. Su fundador, Joel Hernández, sostiene que los ingresos llegarán a través de una suscripción opcional, que incluye la donación de parte de las ganancias a causas con una influencia positiva en la sociedad. Pone un especial énfasis en la seguridad de la información que va a manejar y quiere ofrecer a sus usuarios grandes posibilidades de personalización. Promueve el ambiente de amistad y respeto entre los usuarios, y ofrece grandes posibilidades de personalización. Habrá 2.5000 comunidades de partida formadas por personas con intereses comunes.

-WT. Social: con espíritu zen

Si Facebook es insegura y Twitter agresiva, esta red social nacida el pasado octubre busca una comunicación sana entre sus integrantes, sin fake news ni anuncios. Su impulsor es Jimmy Wales, creador de Wikipedia, quien asegura que no venderá los datos de los usuarios de la comunidad, que ha alcanzado ya el medio millón. El acceso era por invitación, pero ya es libre y solo mediante ordenador.