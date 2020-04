16 abr 2020

Compartir en google plus

Muchos de vosotros habréis soñado ya con el momento más deseado, el fin de la cuarentena. Pero ya no solo eso, si no, el después. Cuando ya podamos volver a hacer una vida normal, ir al cine, de compras y incluso viajar. Viajar hoy se convierte en una palabra casi impronunciable porque todavía son muchas las semanas que nos quedan por delante de confinamiento para volver a planear nuestro siguiente destino por conocer. Pero, ¿cuándo podamos hacerlo? ¿Dónde iremos? Seguro que muchos ya tienen elegido el lugar donde volver a ser "libres" como antes. Pero para los que no, o están dispuestos a cambiar de opinión, aquí van una sugerencias.

Malacca, Malsia. Vive Malasia pinit

Malasia

Selvas, islas paradisíacas, monumentos, cultura, gastronomía de influencia china e india, ciudades cosmopolitas, fauna, flora... Malasia es uno de los países más sorprendentes gracias a sus increíbles paisajes, frondosos bosques y playas vírgenes de arena blanca. Está bañada por dos océanos y tres mares diferentes y se pueden visitar pintorescas aldeas pesqueras, conocer lugares que son Patrimonio de la Humanidad como Georgetown, una ciudad muy romántica e imprescindible del sureste asiático. Conocer el exotismo de sus tribus, pasear por Kuala Lumpur, con sus grandes rascacielos... un destino muy completo!

Punta del Este

Siempre ha sido uno de los destinos más cotizados de Uruguay. Se considera la principal ciudad costera del país. Sus playas paradisíacas se han convertido en el centro de vida y la tranquiladad , la calidad de vida, el arte, la gastronomía, la historia y la belleza de sus paisajes son las cualidades que mejor la caracterizan. Es el destino de sol y playa perfecto para descansar, desconectar y disfrutar de unos días de vacaciones con mayúsculas.

Unsplash pinit

La gran muralla china

A tan solo 80 kilómetros de la capital china, Pekín, se encuentra La gran muralla china considerada una de las Siete Maravillas del Mundo y símbolo más representativo del país. Viajar a China es uno de los sueños para muchos, sobre todo para occidentales. En la actualidad gran parte de la muralla se encuentra en ruinas pero hay algunos tramos que se han restaurado por completo para mostrar su aspecto original.

La muralla se divide en diferentes secciones que están adaptadas para distintos públicos: Badaling, es una de las más famosas y la primera que se abrió al turismo. Mutianyu, es una de las mejores elecciones por el impresionante paisaje montañoso y no tiene un turismo tan masificado como la primera. Huanghua Cheng, es uno de los tramos que está en peores condiciones pero uno de los que más encanto tiene. Una parte de la muralla está bajo el agua e incluso se puede ver haciendo buceo para aquellos más atrevidos. Y Simatai y Jinshanling es el tramo más alejado de la actividad turística pero también es uno de los más complicados de recorrer con terrenos angulosos, empinados... Eso sí, con vistas impresionantes. No es apto para todos los públicos, así que antes de tomar una decisión consulta en las oficinas de turismo o a expertos sus recomendaciones.

Puglia,Italia. Instagram pinit

Puglia, Italia

Para que te sitúes, es el tacón de la bota de Italia. Una zona mucho menos saturada de turismo que el resto del país y llena de encanto. Sus playas con aguas azul turquesa, disfrutar de la conocida gastronomía italiana y por supuesto, de la mozzarella, ya que es su lugar de origen. Probar la pasta cavalieri, típica del lugar y el pescado fresco de la zona, visitar las calles de la conocida como ciudad blanca, Ostuni y la capital Lecce son algunas de las paradas obligadas. Y por supuesto, no puede faltar en tu viaje visitar la zona costera como por ejemplo, la bella ciudad de Otranto, bañada por el mar Adriático. ¡Un lugar de ensueño!

Granada, España. Unsplash pinit

Redescubre España

Es el mejor momento para volvernos a sorprender con todos los impresionantes lugares que tiene España. De norte a sur, nuestro país esconde parajes encantadores que aunque ya hayas visitado alguna vez, seguro que no te importa volver, o incluso puede que todavía no conozcas. Desde la preciosa playa de San Sebastián hasta la Alhambra de Granada, con sus estrechas y mágicas calles del Albaicín. Las playas con aguas cristalinas de Formentera, Menorca, la costa brava y sus paisajes... A veces no hace falta irse muy lejos para descubrir lugares maravillosos y nosotros tenemos muchos y muy cerca.