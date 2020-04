20 abr 2020

Hace poco más de cinco años, la vida de Maggie Civantos (Málaga, 1984) dio un giro radical. Había participado en algunas series con pequeños papeles pero estaba a punto de tirar la toalla y volverse a Málaga. Hasta que en su vida se cruzó Macarena Ferreiro, una chica bien que, por amor a su jefe, es condenada por estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y apropiación indebida. Encarcelada en Cruz del Sur, Macarena (la protagonista de la serie “Vis a vis”) aprende lo duro que es sobrevivir en un ambiente donde comes o te comen. Y se convierte en el lobo.

Durante las últimas semanas, Civantos ha vuelto a vivir entre cuatro paredes, pero las de su piso, no las de la cárcel. La declaración del estado de alarma le pilló llegando desde Nueva York y no quiso marcharse hasta Málaga, donde vive su familia.

A través de llamadas y pantallas, como todos, intenta mantener una vida normal. Incluida la promoción con la que se despedirá definitivamente de Macarena: “Vis a vis: el oasis” (Fox, estreno hoy 22:00 h). Este “spin off” cuenta qué sucede con las protagonistas de las cuatro temporadas anteriores (Maggie Civantos como Macarena y Najwa Nimri como Zulema) tras escapar de la cárcel. Del elenco que durante cuatro temporadas arrastró a miles de fans, solo repite Itziar Castro, pero nuevas protagonistas se unen a la banda para cometer un último atraco. Ahora solo cabe esperar el desenlace de estos ocho capítulos y el veredicto de los fans, esa entregada “marea amarilla” que logró que Fox grabara la tercera y cuarta temporadas, después de que Antena 3 emitiera las dos primeras.

¿Cómo estás llevando estos días?

Maggie Civantos. Bien, pero echando mucho de menos a mi familia. Si algo nos une en estos días son los sentimientos comunes. Creo que todos estamos en el mismo barco: valorando cosas que se dan por hechas y que, cuando no las tienes, descubres que son lo que más importa. Estos son buenos tiempo para reflexionar sobre lo que es importante en nuestra vida.

¿Y qué conclusiones has sacado? ¿Qué es lo más importante para ti?

Creo que lo mismo que para todos: la piel, los abrazos, el cariño... Aunque estamos incomunicados, podemos hacerlo casi todo, desde organizar cenas por Facetime hasta hacer una rueda de prensa. Pero no se nos puede olvidar que la comunicación directa nunca será igual a esta vida virtual que estamos viviendo. Lo que realmente importa es la humanidad, mirarnos a los ojos... Son cosas que te paras a pensar cuando, de repente, te privan de ellas. Y me preocupa muchísimo el futuro de la sociedad a nivel global; pienso que es un momento de abrir un nuevo sistema, de actuar a favor de la humanidad. Porque, al margen de las decisiones que se tomen desde la política, todos podemos tomar muchas medidas individuales para ser mejores personas. Si con un confinamiento estamos siendo capaces de frenar una pandemia, es porque nuestras decisiones tienen muchísimo poder.

En una circunstancia como esta, tenemos que sacar lo mejor de todos. No podemos caer en el miedo, porque el miedo saca lo peor de las personas, como ha sucedido con los mensajes de algunas personas a los sanitarios diciéndoles que se vayan, cuando se están jugando la vida por todos. Pero, a pesar de todo, es un momento bonito, de mucha verdad, independientemente de que luego cada uno se incline por el amor o por el miedo, que son las dos grandes fuerzas que manejan el mundo. Yo estoy del lado del amor, intento ser positiva.

Seguro que esta es la promoción más extraña que has hecho...

Sí,es rara. Y no me gusta, no me hace sentirme cómoda. No hay nada como mirar a los ojos a alguien y tener una comunicación más verdadera que a través de una pantalla. ¡Cuando termine el confinamiento, creo que voy a seguir viendo a la gente pixelada! [Risas].

Supongo que será duro despedirse de “Vis a vis” y de Macarena Ferreiro.

No quiero ni ver el último capítulo, sé que lo voy a pasar mal. Va a ser el cierre de una etapa muy larga y muy importante para mí. Macarena ha sido el personaje que me dio la oportunidad de cambiar mi carrera hace cinco años. Y con las idas y venidas, porque no estado en todo el proyecto, me ha permitido evolucionar mucho a todos los niveles. No quiero despedirme de ella, pero a la vez sé que es un proyecto que hay que cerrar. Me genera mucha nostalgia, porque es un personaje que me ha movido tanto y me ha enseñado tanto que supongo que quedará para siempre, así que pasen 30 años. Soy muy romántica y pienso que una parte de los personajes siempre te acompaña. Y creo que Macarena me va a acompañar siempre.

¿Qué te ha dado este personaje?

Además de la oportunidad de lanzar mi carrera, me ha hecho descubrir una Maggie muy fuerte y muy guerrera. No sabía que tenía tanta fuerza y Macarena me lo hizo ver, me hizo descubrir que es posible ser fuerte y ser vulnerable y frágil a la vez. Yo siempre me había debatido entre una cosa y la otra, pero, a medida que vas cumpliendo años, descubres que nada es tan extremo, y vas encontrando un equilibrio vital. Y este personaje me ha ayudado a conseguirlo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este “spin off”?

Es una temporada muy rápida, trepidante, que ocurre en solo 24 horas. Han pasado algunos años, desde donde dejamos a los personajes en la temporada anterior, y vamos a ir viendo por qué ellas están en ese punto: por qué es una Macarena más serena, más madura, más terrenal, más humana. Encuentra el equilibrio entre su parte más salvaje y las más racional, y se convierte en el cerebro de la banda de un golpe que organiza Zulema. Y ese equilibrio llega también a la relación que Macarena tiene con Zulema: a pesar de que siempre se han odiado muchísimo, acaban conviviendo. Iremos descubriendo también por qué están en ese momento...

¿Cómo funciona la química con los nuevos personajes?

Son una bomba, explosivos y algunos muy divertidos. Los espectadores van a disfrutar de la serie en cada capítulo, pero aún más en su totalidad, cuando vaya teniendo todas las piezas de cada personaje, como un puzzle. Creo que se lo van a pasar muy bien porque es muy entretenida y tiene un ritmo trepidante, pero toda la información la tendrán al final. Creo que va a funcionar muy bien.

Los productores dicen que esta temporada tiene la esencia de “Vis a vis”, pero no es lo que esperamos. ¿Cómo crees que la van a acoger los fans?

Espero que lo reciban muy bien, porque sigue teniendo la misma adrenalina, que es lo que hace que la gente se enganche. Está claro que no exactamente “Vis a vis”, pero sí que está la esencia, porque Macarena y Zulema siguen estando en una cárcel: son esclavas de sí mismas y de sus decisiones erróneas, siguen siendo antiheroínas, intentan huir pero nunca saben hacia dónde van.

¿Y hacia dónde va Maggie Civantos? ¿Qué le apetece hacer?

Ahora mismo no puedo pensar en el futuro. Había algunos proyectos, pero se ha retrasado todo, se ha parado el mundo. Y me planteo que no debo pensar más que en el presente, en hoy. Eso también es parte del aprendizaje de estos días: no mirar tanto al futuro y disfrutar del hoy. Intento aprovechar el tiempo: estar creativa me hace sentir bien. Seguro que, si preguntas al 90% de la población qué se está haciendo en estos días, te dirá que se está nutriendo de cultura. Y eso me hace pensar que lo que hacemos es muy valioso. No sé si de primera necesidad o no, pero creo que está salvando la salud mental de mucha personas. Y a mí, personalmente, me está salvando poder refugiarme y nutrir mi alma con libros que tenía pendientes, con películas que no había podido ver en los últimos años, escribiendo...