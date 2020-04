21 abr 2020 guillermo espinosa

-Dolores Redondo: La autora de Trilogía del Baztán (Destino) se presta a nuestro juego, pero advierte: “No digo nunca a nadie lo que tiene que hacer, menos aún lo que tiene que leer. Los libros, como las personas, llegan en el momento oportuno para darnos la lección que nos toca aprender”.

Ese clásico imprescindible. Recomendar ahora Crimen y castigo o La peste puede tener efectos adversos. Quizás convenga más Mi tío Oswald (Anagrama), de Roald Dahl, para descargar tensiones.

Un libro para inspirarse. Volverás a región (Destino), de Juan Benet, una novela sobre la soledad, el aislamiento, la locura y la defensa en lo que uno cree. Escrita con maestría, es una lectura indispensable para cualquiera que desee ser escritor.

Una escritora en la que mirarse. La Alice Munro de La vida de las mujeres (Lumen).

Su último descubrimiento. Un escritor de thriller, puro entretenimiento trepidante: J. D. Barker, El cuarto mono (Booket) o La quinta víctima (Destino).

-Domingo Villar: El más reciente de nuestros grandes autores de novela negra, con el regreso del inspector Caldas en El último barco (Siruela) compite con cualquiera de sus recomendaciones.

El escritor Domingo Villar. pinit

Un poco de humor, por favor. Ávidas pretensiones (Seix Barral), de Fernando Aramburu. Las cuitas y miserias de esos poetas borrachos de ego y confinados en una casona son divertidísimas.

El autor que urge reivindicar. Dos gallegos: Pedro Feijoo e Inma López Silva. Se puede empezar por sus últimas novelas traducidas al castellano: Un fuego azul (Ediciones B) y El libro de la hija (2020) respectivamente.

La novela negra perfecta. También dos: Cualquier otro día (RBA), de Dennis Lehane, y El poder del perro (Random House), de Don Winslow.

Un libro para viajar sin salir de casa. Iría mil veces a Sicilia en cualquiera de los libros de Andrea Camilleri, para darme baños de mar, secarme al sol y comer pasta con sardinas…

¿Un ensayo necesario? El infinito en un junco (Siruela), de Irene Vallejo. Se lee como una novela.

-Lorenzo Silva: Capaz de abordar el relato corto (en su serie de Vidas.zip) o de escribir género (sus novelas policíacas), tiene la lista perfecta para confinarse.

Lorenzo Silva. pinit

Una antología de cuentos. Frío de vivir (Salamandra), de Carlos Castán. Es un narrador sensible, un prosista exquisito, uno de los mejores escritores españoles y menos conocido de lo que debería.

Esa novela que reposar. Oficio de tinieblas 5 (Seix Barral), de Camilo José Cela. Se ha puesto de moda olvidarle o despreciarle, pero este libro, extraño y desnudo, me sigue estremeciendo.

Algo para reirse. La espuma de los días (Alianza), de Boris Vian. Tan bello título esconde imágenes más bellas y un sentido iconoclasta de la vida que no puede ser más hilarante (y reconfortante).

Para leer en familia. La línea de sombra (Alianza), de Joseph Conrad. Un joven capitán cuando está a punto de perder su barco y sucumbir con su tripulación.

Un ensayo reciente. Crisis (Debate), de Jared Diamond, sobre cómo una comunidad puede superar un cataclismo

-Manuel Vilas: Brillante como poeta (Poesía Completa 1980-2018, Visor) y como novelista (Alegría, finalista del Premio Planeta 2019), nos invita a perder el miedo a leer de todo.

Un poemario para principiantes. Las personas del verbo (Seix Barral) de Gil de Biedma. Es una poesía coloquial, fácil de entender, y a la vez profunda y hermosa.

Para alimentar el espíritu crítico. Terra alta (Planeta) de Javier Cercas, engancha y a la vez reflexiona sobre la justicia y el valor de la ley.

Una novela con la que enamorarse. El gran Gatsby (Tajamar) de F. Scott Fitzgerald: amor y erotismo en un solo trago... venenoso.

Un clásico español que redescubrir. Crónica del alba (Destino) de Ramón J. Sender, una gran novela del siglo XX que ha caído en el olvido y nos puede enseñar a mirar la historia de España.

Una revelación reciente. La escritora hindú-americana Jhumpa Lahiri (Donde me encuentro, Lumen) tiene una forma muy original de contemplar el mundo.

-Juan Gómez Jurado: Si no le has perdido la pista desde Espía de Dios (Roca Editorial), has disfrutado con su último superventas Loba negra (Ediciones B) o tienes hijos enganchados a sus series juveniles Alex Colt (Destino) o Rexcatadores (Ediciones B), te interesa.

Un libro que se lee del tirón. Todo lo mejor (Suma Editorial), de César Pérez Gellida. Es una gran novela negra, de esas que te engancha desde el principio, como todo lo que él escribe.

Esa novela infalible para jóvenes lectores. Cada preadolescente es un mundo, pero si no disfrutan con la saga de Harry Potter (Salamandra) yo creo que no lo harán con nada.

Un clásico al que regresar durante el confinamiento. El Conde de Montecristo (Anaya), de Alexandre Dumas. La historia de un hombre encerrado injustamente, que regresa mucho más fuerte y con ganas de liarla parda. ¿Os suena de algo?

La lectura que le sigue inspirando. La reina del sur (DeBolsillo), de Arturo Pérez-Reverte. Creo que es, junto a Stephen King y J. R. R. Tolkien, la mayor influencia en mi carrera.