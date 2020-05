19 may 2020

Reese Witherspoon se descubrió al gran público con 'Una rubia muy legal', una película sobre una frívola estudiante de Derecho que acababa siendo más lista que todos los cerebritos que la miraban con condescendencia. Curiosamente, ‘Una rubia muy legal’ es una metáfora estupenda de la carrera de Witherspoon en Hollywood. Durante años, se vio encasillada en comedias románticas soft, y tuvo que embarcarse en 'En la cuerda floja', el amargo biopic del músico Johnny Cash, con el intensísimo Joaquin Phoenix al lado, para que la tomaran en serio (y le dieran, de paso, un Óscar). Ahora está a punto de estrenar 'Little fires everywhere' (Amazon, desde el 22 de mayo)... entre otros muchos proyectos.

Video: Witherspoon será Campanilla en la película de Disney

Tras un parón laboral (seguramente porque la industria no sabía qué hacer con ella), y harta de que su carrera dependiera de las decisiones de otros, se pasó al otro lado de la cámara y produjo la adaptación de 'Perdida', la novela que trajo el domestic noir a nuestras costas; el éxito la animó a repetir la jugada con 'Alma salvaje', que además protagonizó con nominación al Óscar incluida.

Con Nicole Kidman, Meryl Streep, Zoe Kravitz y Laura Dern, en 'Little Big Lies' pinit

Ahora, Reese es una de las productoras más interesantes del momento a través de su empresa Hello Sunshine, y está detrás del éxito de la inmensa 'Big Little Lies' (HBO) y de 'The Morning Show' (Apple TV,, en la que comparte pantalla con su amiga Jennifer Aniston (¿alguien recuerda que eran hermanas en Friends?).

El 22 de mayo estrena ‘Little fires everywhere’ (Amazon Prime Video), en la que Witherspoon y Kerry Washington ('Scandal') encarnan a las matriarcas de dos familias vecinas, ocultas por complejos lazos de amor, enemistad y odio. La serie está basada en la novela de la escritora de culto Celeste Ng y no es el único proyecto en el que trabaja la estrella.

Kerry Washington y Reese Witherspoon, 'Little fires everywhere' pinit

Prepara para Netflix dos comedias románticas, que producirá y protagonizará: 'Your place or mine', que escribe y dirige la guionista de 'El diablo viste de Prada', Aline Brosh McKenna, trata sobre cómo dos amigos a distancia dan un giro de 180º a sus vidas cuando ella decide partir en busca de sus sueños y él (Jason Bateman), cuidar del hijo adolescente de ella. Después llegará la adaptación de la novela 'The cactus', sobre una mujer que se queda inesperadamente embarazada a los 45 años.

'Una rubia muy legal', la película que lo cambió todo pinit

Y esto no ha hecho más que empezar: Reese Witherspoon tiene diez proyectos más en desarrollo, incluyendo la adaptación del best seller 'Todos quieren a Daisy Jones' (con Riley Keough, nieta de Elvis Presley, al frente del reparto), 'Truly madly guilty', basada en otra novela de Liane Moriarty (autora de 'Big little lies') o 'The thing about the Jellyfish', con la jovencísima Millie Bobby Brown como protagonista. Y, por supuesto, la tercera parte de la película que lo empezó todo y se convirtió en su insignia personal: 'Una rubia muy legal'.