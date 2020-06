15 jun 2020

Tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, el pasado 25 de mayo, se desató una ola de protestas contra el racismo en todo Estados Unidos, denunciando los abusos policiales contra los negros y el racismo, en general, que rige la sociedad americana. Y el tsunami ha llegado al mundo de la cultura: Netflix, HBO, la BBC o la MTV, entre otros, están revisando sus contenidos y eliminando series o programas que no cumplan con ciertos parámetros de diversidad y aceptación social: Lo que el viento se llevó, Fawlty Towers, Little Britain y Cops han sidolos primeros en caer.

Lo que el viento se llevó, con Vivien Leigh y Hattie McDaniel, fue retirada de HBO Max por racista pinit

Lo que el viento se llevó: la historia en blanco y negro

No fue la primera en desaparecer de los catálogos (ese “honor” pertenece al telerreality Cops), pero sí la que nos dio la medida de que la cosa iba en serio. La historia de Escarlata O’Hara en un mundo (el viejo Sur estadounidense) que se aproxima a su apocalipsis está llena de personajes negros... Pero todos responden al estereotipo de 'tío Tom' (el esclavo leal y bondadoso, no demasiado listo) o al de 'Jim Crow' (el negro holgazán y sin escrúpulos). HBO Max la ha retirado de emisión con la promesa de reincorporarla con una nota “contextualizadora”.

Ley y orden: unidad de víctimas especiales (NBC) es una de las series cuestionadas en estos momentos pinit

Cops, Ley y orden y la brutalidad policial

Cops es un reality show sobre actuaciones policiales que llevaba más de 30 años en antena, y que hemos visto homenajeado en muchas otras series (desde Friends hasta Me llamo Earl). Pero siempre se le ha criticado su glorificación de la brutalidad policial y, con la nueva sensibilización hacia la violencia policial, Fox ha decidido que este es un buen momento para “jubilarlo”. Otra serie con protagonistas vestidos de azul, Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (NBC), está en la picota por razones similares.

Fawlty Towers: orgullo (racista) británico

La serie británica de los años 70 formaba parte del catálogo de la BBC, que decidió retirar uno de sus episodios (titulado Los alemanes) porque en ella se usaba la palabra “negrata”, entre otros insultos raciales. John Cleese, insigne miembro de los Monty Phyton y protagonista de esta sitcom ambientada en un hotel rural, tachó la decisión de “estúpida”, y ha logrado que el episodio vuelva a estar en las listas de visionado.

La muy incorrecta serie Little Britain ha sido retirada por su uso frecuente del blackface pinit

Little Britain: guerra al blackface

Little Britain es una comedia trash que arremete contra todo; y esa audacia le ha costado su puesto en el catálogo de la BBC. Cuando los protagonistas encarnan a personajes negros, se pintan la cara, una técnica (conocida como blackface) que se considera especialmente insultante (hasta Jimmy Fallon ha tenido problemas por este motivo). Por motivos similares, la serie Come fly with me también se ha caído de la emisión de la BBC, y Netflix Gran Bretaña ha retirado The Magic Boosh y The league of gentlemen, así como un capítulo de It’s always sunny in Philadelphia.

Stassi Schroeder y Kristen Doute, dos de las expulsadas del reality Vanderpump Rules pinit

Teen Mom, Vanderpump rules: realities para la vida real

A menudo, los reality shows buscan personas con opiniones controvertidas, que den juego y salseo a las situaciones. Pero ahora, muchos de ellos han tenido que marcar ciertas líneas rojas. El canal Bravo, responsable del reality show Vanderpump Rules (spin off de Real Housewives of Beverly Hills) ha abierto la veda y ha anunciado que Stassi Schroeder, Kristen Doute, Max Boyens y Brett Caprioni no volverán en la próxima temporada, por los comentarios y actitudes racistas que han mostrado en diferentes momentos. MTV ha cortado toda relación con la estrella de Teen Mom, Taylor Selfridge, por los comentarios que ha hecho en sus redes sociales, y Dee Nguyen, protagonista de The Challenge, ha sido expulsado del reality por haber hecho comentarios ofensivos sobre el movimiento Black Lives Matter.