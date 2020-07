23 jul 2020

No podemos negarlo: en lo que a playas se refiere, España es 'top'. Es el tercer país de la Unión Europea con más kilómetros de litoral: casi 8.000. Pero no nos olvidemos de que también cuenta con miles de kilómetros de costa de agua dulce. Ríos, pantanos, emabalses y lagos perfectos para pasar un verano maravilloso en un entorno natural. Aquí tienes siete playas de interior que te solucionarán el verano si no quieres (o no puedes) desplazarte hasta la costa. Algunas de ellas están ubicadas en unos paisajes tan maravillosos que poco tienen que envidiar a las 10 playas más bonitas de España. Y por el tema de la seguridad, no te preocupes: todas han tomado medidas como reducir el aforo u obligan a llevar mascarilla en las zonas de baño. Solo tienes que preocuparte de disfrutar. ¡Al agua!

Playa de Orellana

Extremadura es la región de España con más costa interior: 1.500 kilómetros. Y esta playa, situada en el término municipal de Orellana la Vieja (Badajoz), es una de sus zonas de baño más populares. No nos extraña: fue la primera playa de interior de toda España que consiguió la bandera azul, hace ya once años, y todavía la mantiene. La Costa Dulce (así la llaman) cuenta con sombrillas, chiringuitos, socorristas, duchas y aguas cristalinas ideales para ahuyentar el calor.

Playa de Cheles

Seguimos en Badajoz. Esta fantástica playa con bandera azul se encuentra a orillas del gigantesco lago Alqueva (el embalse más grande de Europa Occidental), que hace de frontera natural entre España y Portugal. Situada a solo 5 kilómetros del municipio de Cheles, cuenta con todos los servicios para un perfecto día de playa o para practicar deportes náuticos. Un verdadero mar en medio de la dehesa.

Lagunas de Ruidera

El corazón de Castilla-La Mancha, entre los términos municipales de Ruidera y Ossa de Montiel, guarda celosamente este parque natural con 16 lagunas contectadas entre sí que forman uno de los lugares de recreo más espectaculares de la región. El baño está permitido en siete de ellas y, en sus orillas, podrás encontrar chiringuitos y bares.

Playa de Landa

Situada en el embalse de Ullibarri-Gamboa (Álava) y rodeada de un maravilloso paisaje verde, esta playa de 500 metros de largo cuenta con todos los servicios para disfrutar del agua sin problemas: socorristas, duchas, vestuarios, zona infantil... Y, además, tiene bandera azul.

Lago de Sanabria

Situado en la provincia de Zamora, el Lago de Sanabria está rodeado de bosque, en medio de un paisaje que quita el aliento. El lago cuenta con cuatro playas muy concurridas, aunque la más grande es la de Viquiella. Todas tienen servicios, como chiringuitos, aseos, zona de parking y alquiler de barcas a pedales. Perfecto para un refrescante día de ocio acuático. Eso sí, el de Sanabria es el mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica, así que la temperatura del agua puede ser algo más baja de lo que esperas.

Embalse de Alloz

Por paradojas del destino, a este mar de agua dulce situado en el corazón de Navarra (a solo 15 minutos de la localidad de Estella) lo alimenta el río Salado. Las aguas turquesas del embalse de Alloz atraen a muchos adeptos de los deportes náuticos. De hecho, en sus orillas se encuentra la Escuela Navarra de Vela. Las zonas acondicionadas para el baño, que cuentan con todos los servicios, son dos: la bahía de Lerate y la de Úgar.