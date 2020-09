3 sep 2020

Septiembre está de vuelta, sí: días más cortos, atascos, trabajo... y temporada alta de estrenos seriéfilos. Netflix ha abierto la caja de pandora de las series y hemos elegido nuestras favoritas de este otoño: Away porque la protagoniza Hilary Swank; Memorias de Idhún, porque Laura Gallego siempre estará en nuestros corazones; Ratched, porque la fórmula Ryan Murphy+Sarah Paulson+Alguien voló sobre el nido del cuco es magistral; Emily inParis porque queremos ver a Lily Collins a las órdenes de Darren Star; La maldición de Bly Manor porque aún no nos hemos recuperado del susto de La maldición de Hill House; y The Queen’s Gambit porque queremos ver a Anya Taylor-Joy ante un tablero de ajedrez. Tranquila, que te lo contamos con orden y concierto.





1. Away. Ponnos en órbita, Hilary Swank

La astronauta Emma Green (Hilary Swank) tiene problemas de conciliación que dejan a los nuestros a la altura del betún... o, al menos, de la atmósfera terrestre. La han nombrado comandante de una misión a Marte, pero tendrá que dejar atrás, durante tres años, a su marido y a su hija adolescente (y tú, sintiéndote culpable por ir al gimnasio un par de veces por semana, ¿eh?). La esperanza y el amor familiar están en el centro de Away, que Netflix estrena el 4 de septiembre.

2. Memorias de Idhún. Placer culpable teen

La generación millennial ha crecido con los libros de Laura Gallego, especialmente la trilogía Memorias de Idhún. Estos cinco episodios de animación adaptan La resistencia, el primero de los volúmenes de la saga, que pone en contacto nuestra realidad con la de Idhún, un mundo fantástico gobernado por el Nigromante y sus serpientes aladas. El turrón, sin embargo, está en el triángulo amoroso teen formado por Victoria, Jack y Kirtash. Michelle Jenner está al cargo de la voz de Victoria.

3. Ratched. Alguien torturó en el nido del cuco

Si has visto Alguien voló sobre el nido del cuco, seguro que recuerdas a la sádica enfermera Ratched, la némesis del personaje al que encarnaba Jack Nicholson. En Ratched (18 de septiembre) , creada por el gran Ryan Murphy (American Horror Story, Feud) y protagonizada por su actriz fetiche, Sarah Paulson, asistimos al origen del personaje: una joven y perfecta enfermera que poco a poco va descubriendo la oscuridad que habita en ella. Atenta a la aparición de Sharon Stone.

4. Emily in Paris. El amor, versión Darren Star

Darren Star (Sexo en Nueva York, Younger) está detrás de esta dramedia que sigue a una ejecutiva (Lily Collins) que debe trasladarse a París para conseguir el trabajo de sus sueños. Choque de culturas, romances franceses y retos laborales en Emily in Paris (2 de octubre), nuestro próximo placer culpable.

5. La maldición de Bly Manor. Otra vuelta de tuerca a las casas encantadas

Oficialmente, es la segunda temporada de La maldición de Hill House y comparte algunos de sus actores (Henry Thomas, Victoria Pedretti...). Pero se trata de un relato completamente nuevo, también en torno a una mansión llena de fantasmas: si Hill House era un retelling de la famosa novela de Shirley Jackson, La maldición de Bly Manor (2 de octubre) nos lleva a Otra vuelta de tuerca, la novelette de Henry James, y comienza cuando una niñera llega a la casa para ocuparse de dos niños huérfanos cuya anterior cuidadora murió en extrañas (y tal vez fantasmales) circunstancias.

6. The Queen’s Gambit. Peones de la Guerra Fría

Anya Taylor-Joy (La bruja, Múltiple, Emma) lleva unos años en el umbral del título de diva, y puede que The Queen’s Gambit (23 de octubre) la ayude a despegar. En ella, encarna a Beth Harmon, una huérfana con un excepcional talento para el ajedrez que aspira a convertirse en la mejor... y es utilizada como peón contra sus homólogos soviéticos en plena Guerra Fría.