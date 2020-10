1 oct 2020

Las canciones de Raffaella Carrà son parte de nuestra memoria sentimental, y bastarían para despertar nuestra curiosidad por cualquier película. Pero Explota Explota tiene más factores que se aseguran nuestro amor incondicional: narra la historia de María ( Ingrid García-Jonsson), una chica que llega a Madrid tras huir de su propia boda en Italia y que, con la ayuda de su mejor amiga Amparo (Verónica Echegui), intenta triunfar en el mundo del espectáculo. Ana Guerra, nuestra triunfita más querida, canta uno de los temas principales; los números de baile son espectaculares y vintage a la vez y cuenta con actorazos de la talla (y el atractivo) de Fernando Guallar, Natalia Millán, Fernando Tejero o Pedro Casablanc. Atenta que te contamos todas las razones por las que no puedes perderte esta comedia musical:

1. Raffaella Carrà anima cualquier fiesta

Es imposible escuchar “para hacer bien el amor hay que venir al sur” sin una sonrisa y, al menos, un meneo de caderas. El responsable de la parte musical es el compositor Roque Baños (ganador de tres Goya), y al frente de las coreografías se encuentra Toni Espinosa, al que debemos musicales como Billy Elliot o Grease.

2. ¡Vivan los 70!

Explota Explota está ambientada en la España de principios de los 70, cuando las ansias de libertad lo invadían todo. El vestuario de la película es maravillosamente retro, plagado de minivestidos, bolsos-cesto y pantalones de campana. Y los espectáculos de televisión, con grupo de baile incluido, son dignos de verse. ¿Alguien siente nostalgia del mítico Ballet Zoom?

3. Ana Guerra es la mejor Raffaella después de Raffaella

Uno de los temas principales de la película, En el amor todo es empezar, tiene la voz de ¡Ana Guerra! Y ella se siente feliz de haber participado en el proyecto: “Ha sido emocionante versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento. Participar en este proyecto fue un gran reto, porque todo el mundo conoce sus canciones y eso impone muchísimo, así que nuestra solución fue hacer otra versión que espero que la gente disfrute tanto como yo he disfrutado participando en este proyecto”, ha dicho.

4. Todas somos María (Ingrid García-Jonsson)

María planta a su novio en el altar, abandona Italia y huye a Madrid para cumplir su sueño de ser bailarina. ¡Y lo consigue! Después, se da cuenta de que el mundo del espectáculo no consiste solo en lentejuelas y música y que hay romances más complicados que el que ha dejado atrás. ¿Cómo podemos no identificarnos con sus ansias de libertad, sus ambiciones de techo alto y su posterior caída del guindo? Y no olvidemos que, durante todo este tiempo, tendrá a su mejor amiga Amparo (Verónica Echegui) siempre dispuesta a ayudarla.

5. El reparto es una maravilla

Además de García-Jonsson, brillan con luz propia Verónica Echegui (que encarna a la mejor amiga de María, Amparo) y Natalia Millán (protagonista de Las noches de Rosa, el programa de televisión en el que María consigue trabajo). Tampoco hay que perder de vista al guapísimo Pablo (Fernando Guallar), con el que María empieza una relación llena de secretos; a Fernando Tejero, que encarna a un director televisivo con tendencia a intimar con las bailarinas o Pedro Casablanc, que interpreta al censor del régimen franquista en la cadena de televisión.