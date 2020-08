5 ago 2020

Desde su paso por Operación Triunfo, no recordábamos a Ana Guerra con otro look de belleza que no fuera su icónica melena larga, tendencia en 2020 pero no apta para llevar a cualquier edad hasta su último cambio de look. La cantante se ha hecho con un corte de pelo que rejuvenece, sienta bien a todas las edades y a todos los tipos de rostros, y es ideal para sanear las puntas sin deshacerse de muchos centímetros.





VER 12 FOTOS Los cortes de pelo más icónicos de la ficción van a inspirar tu próximo cambio de look

En manos de Sandro Nonna, estilista y creativo de GHD, Ana Guerra se ha decantado por una media melena por debajo de los hombros, el largo perfecto para quienes temen a las tijeras y con el que no te arrepentirás porque no lo vas a notar. Sigue cayendo por la parte delantera y se puede recoger fácilmente como el pelo largo.

Por no hablar de que se trata de un corte de pelo más fácil de mantener, más rápido de arreglar y mucho más fresquito y cómodo para el verano. La raya lateral y las ondas con las que estrenaba la artista este look es una de las opciones que mejor sienta. Pero las posibilidades son infinitas: juega con trenzas, experimenta con el liso tabla o recógelo con el accesorio para el pelo más trendy del momento.

Una de las curiosidades que podemos ver en el proceso es que el corte se ha realizado en seco, una técnica típica para el pelo rizado que no se descarta en los lisos a la hora de buscar más volumen, más movimiento y un mayor saneamiento. ¡Está guapísima!