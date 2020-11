7 nov 2020

Ansiedad. ¡¡ANSIEDAD!! Como no vas a tenerla si desde el martes vivimos en una constante lucha de colores en televisión: rojo VS azul en un duelo de 'knights' (si nos ponemos estadounidenses, lo hacemos bien) donde los recuentos y los memes sobre la pronunciación de Nevada parecen no acabar nunca. No concilias el sueño, el próximo confinamiento te tiene alborotada y el teletrabajo no solo le está pasando factura a tu espalda, sino también a tu salud mental. Enciendes velas en todo un ritual (nada de pedir a Satanás, que suficiente llevamos este año) romántico antes de abrir el portátil a las ocho de la mañana para crear ambiente, porque sí, admítelo: llevas una semana con la única compañía de tu perro y las aplicaciones de meditación -que cada día, te ponen más nerviosa-.

Por si fuera poco, la luna está menguando y las energías están algo alteradas: si te dijéramos que esta semana todo va a ir bien, mentiríamos. La energía cósmica no está de tu lado Aries, Sagitario y Gémenis: pero sí el amor. Descarga ese Tinder a pesar de que llevas semanas diciendo que no tienes espacio en el teléfono y borra las aplicaciones que escanean alimentos en el super (ejem, ejem) porque todos sabemos que en cuanto nos confinen, cambiarás los edamames por las patatas fritas. Y oye, no te culpamos. Por eso, que al menos, el amor entre en tu vida antes del encierro. No prometemos que será para siempre, pero sí te durará más de dos semanas: bienvenido sea el amor de tu vida del mes de noviembre. Si una noche de pasión (y mascarilla/gel de manos, safety first), un desayuno continental (hecho por el susodicho/a, claro está) y unos vídeos de gente limpiando en Tik Tok no apaciguan tu alma estresada, nosotras ya...

Del dinero ya ni hablamos.

¡Ah! Y coincidiendo con el moviemiento planetario de Marte, el miércoles 11 se celebra el Día del Soltero (¿no es todo el año ya?) así que, ponte manos a la obra con tu bio, tus matches, tus likes y aprovecha la revolución sexual (como cantaba la Casa Azul) del algoritmo. Si te lo decimos es por algo.

Y hasta que sepamos quién gana las elecciones de EE.UU, imágenes fehacientes de Europa en estos momentos.

¿Cómo te irá en la vida del 7 al 13 de noviembre?

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Los planetas marcan un clima de tensión durante esta temporada para ti, pero quizá disfrutes esta semana de las mieles del amor. Trata de hacer sitio a los demás y pide aquello que necesites. Y recuerda que valiente es sinónimo de humilde. No inicies nada estos días. Si puedes, espera un poco.

Haznos caso... aunque si te sientes tentado por el cuffing... no somos nadie para decirte que no. Obtendrás lo mejor de los dos mundos: pareja para peli/manta (que ya sabes lo que significa en lenguaje millennial) y alguien para pasar los meses más fríos.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Tu talante de conquistadora y aventurera se encuentra ahora mismo exaltado y frenado a la vez, y eso es una mala combinación. Marte retrógrado no da para que tus deseos se conviertan en ordenes para el universo... al menos de momento. Así que haz acopio de tila y... ¡hakuna matata!

Haznos caso... y pon el freno. Llamar a tu ex nunca fue una buena idea. Mejor pensar "y si..." que arrepentirte después. Te ahorrarás las lágrimas. Si quieres llorar, ponte las elecciones presidenciales de EE.UU en directo.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

La Luna en cuarto menguante se pasea por tu signo para invitarte a dejar a un lado alguna de esas cosas que restan en tu vida. Párate y haz balance y cálculos matemáticos sencillos; lo que no suma, casi siempre acaba restando. Confiamos en que aún sepas hacer operaciones sencillas.

Haznos caso... como sabemos que hace mucho que los años de colegio acabaron, quizás estés algo perdidilla ahí: si te da alegrías, guárdale una cerveza en tu frigorífico, si solo te da disgustos: que se la tome en otro lugar que no sea tu sofá. Mantente firme.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Los retos para ti durante esta temporada incierta tienen mucho que ver con tus capacidades y tus talentos, con los hijos y el amor. Como ves, los campos de interés son muy variados, y podríamos aventurar que desde luego no te vas a aburrir. ¿El corazón como un clavel? Sujétalo en tus labios.

Haznos caso... aunque el multitasking siempre ha sido lo tuyo (y te miramos con orgullo) si necesitas tiempo, tómalo sin pernsarlo dos veces. Un vinito, un baño y algo burbujeante y con brilli brilli en el agua que te deje igual de navideña que el árbol de la Plaza Mayor. Renovada.

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Como signo de tierra, te interesa sentirte segura, pero en este momento tienes muchas cosas en el aire, lo que puede tenerte un tanto alborotada... además de hacer brotar una rebeldía bastante inusual en ti. Frente a esa insumisión, no hay consejos. ¡Ya era hora!

Haznos caso... y ponte a todo volumen a Jeanette, "soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor". Y como Virgo, un vinito (x 2) nunca está de más.

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

El Sol y Venus, en buenos términos con tu signo, siguen manteniéndote en tu casa de los amores en modo mariposilla picaflores. La pradera del amor está llena de margaritas para deshojar. Así que ponte a ello. Me quiere, no me quiere... ¡Seguro que sí!

Haznos caso... y si al final es que no... el mar está lleno de peces. Aunque a ti siempre te toquen los más desmejorados (¿los podemos llamar sardinillas?) seguro que hay una lubina esperándote: solo tienes que cambiar de pescadería.

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Estos días, te tira el hueco del sofá, la dulzura de un bizcocho y la tentación de tu serie favorita... ¡en buena compañía! No te resistas a ninguna de esas tentaciones, que son comparables a las delicias turcas. El bizcocho, mucho mejor de chocolate, que es lo tuyo.

Haznos caso... que los estrenos de noviembre están llenos de joyitas. Para alegrarte la vista, 'Nasdrovia', dos palabras: Hugo Silva.

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Esta semana, el paso de la Luna por tu signo va a iluminar suavemente un espacio para quererte y gustarte. Venus está en casa y tu casa eres tú misma. Deja que caigan esas pieles gastadas de sueños tontos... o rotos. Si puedes, visita un buen spa. ¡A exfoliar toca!

Haznos caso... y no te pierdas esa clase de spinning virtual, aunque luego andes como Bambi, valdrá la pena. Podrás comerte los cupcakes que quieras en paz. Y lo más importante: -3 de remordimiento.

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

En los últimos grados de tu signo siguen estando pesadísimos los planetas del “lío mundial”, que afectan de lleno esta semana a tus asuntos profesionales y al lugar que ocupas en el mundo. Cuida sobre todo tu imagen y representación pública.

Haznos caso... nada de stories pasada de cervezas con tu mejor amiga en Instagram. Recuerda: en 'mejores amigos' tienes a tu jefe, así que cuidado. Digna y sabia, como Paquita Salas.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

Tienes una excelente combinación de planetas, que te pondrán la mente en modo superpositivo. Quizá algo relacionado con lo que está más allá de tus fronteras físicas y mentales te alegre la semana. Ser portavoz de esperanza es una opción ahora mismo.

Haznos caso... socializar es importante, pero nada de terrazas llenas, amigos que no ves desde los ochenta y ligues que llevan en paradero desconocido más de dos años: pueden traer más de un virus a pesar de la mascarilla. ¿Ir a ver a tu tía Felisa con precaución? ¡Claro! Sabemos que sigue poniendo, sigilosamente, un billete de 50 en el bolsillo de tu chaqueta, pillina.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

Si estás esperando algún tipo de herencia o de recompensa, los planetas que circulan en estos días por tu casa VIII traen muy buenas noticias, pero también te hablan de comprender y aceptar los finales liberadores. En los intercambios íntimos... ¡máxima comunicación!

Haznos caso... la comprensión, sobre todo en materias de la carne, es imprescindible. Si aún así... toca Júpiter pensando que es Venus, he aquí un manual infalible que le puedes enviar. Fuegos artificiales.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

El Sol atravesando tu signo te deja el sabor agridulce de las emociones que son contradictorias pero intensas. Alguien puede abrirte un portal a otra dimensión. ¿Qué habrá detrás de esa puerta tentadora? ¿Por qué no lo descubres? Misterio... Esas cosas a ti te encantan, no lo niegues.

Haznos caso... ver capítulos antiguos de Cuarto Milenio en YouTube a las tres de la mañana nunca le hizo ningún bien a nadie. Sobre todo si la niña de la curva tiene cierto parecido a tu vecina que grita como si fuera objeto de un exorcismo alguna que otra madrugada.