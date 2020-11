21 nov 2020

"No sé por qué me das una de cal y otra de arena" cantaba Merche. La vida es un poco eso: un día te levantas descansada, con la piel perfecta, contenta y resplandeciente, pero a medida que pasan las horas, hay pequeños obstáculos que perturban tu paz mental y tu equilibrio astral. Échale la culpa a Marte en retroceso, a la pandemia o al universo. Pero una cosa está clara: cuando en el mismo día se te inunda la ducha, se te rompe el armario y un brote de rosácea, por arte de magia, aparece sin avisar en tu cara. Algo pasa. A) tu vida (y su skin care) es un desastre, B) tu casera es lo peor o C) es hora de apuntarte a un curso de superviviencia doméstica. Todas son correctas, no te preocupes.

En un mundo dominado por las mascarillas, el gel desinfectante, la lejía y el maskné, la vida social ha adoptado un cáliz muy interesente. El don de gentes que algún día tuviste (sí, estamos hablando de vosotros Virgo, Aries y Géminis) ha quedado atrás. El toque de queda no te afecta, te vas a la cama a las nueve sin remordimientos y te pones el reguetón que algún día bailaste vestida cuero en un garito de mala muerte para limpiar el salón. ¿Qué ha sido de ti? Tienes dudas. La semana pasada ya te lo decíamos: te acercas sospechosamente a un ser llamado 'maruja millennial'. Tus citas de Tinder han pasado a ser algo ocasional (una palabra: pandemia) y cuando las tienes, sacan lo peor de ti. Hastío, pedantería (por la otra parte, of course), dientes desordenados... ¿cuándo se acabará esta decadencia emocional? Ni el tarot te dará una respuesta clara. Hasta los astros están presos de esta ansestesia vital.

Lo sentimos, pero hasta que Pfizer ponga orden... tu vida se parecerá algo a las rebajas de Bershka. Desordenada, con música de after y prendas inusuales a la vez que algo vergonzosas. Eso sí, recuerda que hace un par de años, entre mini faldas de pana (¡¿por qué?!) encontraste tu look de Nochevieja. Una blusa de lentejuelas despampanante con la que estabas a mitad de camino entre 'Saturday Night Fever' y una burbuja Freixenet. No te importó. Los paillettes llevados al extremo sacaron la Mónica Naranjo que siempre has llevado dentro en los bares más recónditos de Chueca. Y tachán. La última noche del año te convertiste en una bola de discoteca andante: modelo, diva y superestrella en lo que fue el mejor momento de tu 2020 (aunque aún no lo sabías).

Ahora, que lo más interesante que te pasa en el día es qué harás para comer, cómo cortarás el pepino de la ensalada (cuadrados o rodajas) y qué fregasuelos huele mejor, es momento de sacar la lentejuela al supermercado. Se acabó aquello de guardar tesoros en el armario y entregarte lánguidamente al chandalismo que cada día te arrebata más la dignidad. Es hora de sacar las galas. El tul, los flecos y el strass deben salir de paseo. Que comprar tomates se convierta en el mejor momento de tu día. La cuestión es buscar la ocasión para abandonar la sudadera, por nimia que sea. No solo te lo dicen los astros, sino las cartas, el karma, la luna menguante, Mercurio retrógrado (y hasta tu madre). Sube al coche reina de la noche y pon rumbo a Mercadona. Sé como Anne Hathaway en 'Modern Love', vive la fantasía del supermercado. Si es 'too much' siempre podemos extrapolar la magia de Walmart a la patria más castiza con la famosa foto de Viviana Fernández (pincha aquí si no sabes cuál es) en cuarentena.

Recuerda: si has sucumbido al encierro y ya no sabes qué hacer con tu persona... un loozako siempre será la solución. ¡Arriba la lentejuela! Tu don de gentes, volverá ipsofacto. Pero que no se te ocurra marcarte un Camila de Cornualles y combinar blusa con mascarilla. Por ahí ya si que no.

ARIES: [DEL 21 DE MARZO AL 21 DE ABRIL]

Durante estos próximos días, Marte se queda un poco descolgado pero con una buena dosis de energía que deja el paso de la Luna creciente por tu signo. Y eso se podría traducir en mucho ruido y pocas nueces en tu vida. Una semana “tonta” no es igual a una semana perdida.

Pero haznos caso... ya no puedes vivir más en pijama. Has visto The Crown, Emily in Paris, hasta las mil temporadas de Anatomia de Grey... te has pasado Netflix tres veces. Stop victimismo. El lunes empiezas.

LEO: [DEL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO]

¿Tienes algún viaje pendiente? Hay algo relacionado con el extranjero que te saca de casa... o de tus casillas, ¡o ambas cosas! En cualquier caso, Marte promete una semana dinámica, ¡incluso aventurera! Quizá sea momento de levantar el vuelo… o la liebre.

Pero haznos caso... nada de viajes a lo loco y sin cabeza. No es el mejor momento para convertirte en una versión lady de Dora la Exploradora y saltar de avión en avión sin rumbo fijo. ¿Ir a Nápoles por una oferta de trabajo? ¡Sí! ¿Ir porque tu ex vivie allí y te ha mandado un mensaje? Ya sabes la repsuesta...

LIBRA: [DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE]

Venus se escapa ya de tu (su) signo, y te retira un poco de ese encanto y las facilidades que aporta. Pero no te preocupes: si consigues mantener esa sonrisa suya (por dentro y por fuera), todo te seguirá yendo estupendamente. Rememora el dulzor de “esos momentos” a diario.

Pero haznos caso... y si no consigues rememorarlo, que suficiente estamos vivendo de recuerdos ya, baja a por chocolate. No hay nada que no arregle un muffin, unas galletas, un bollo... o incluso todo junto. Si realmente te apetece, adiós a los remordimientos (lo dice una coach nutricional), de todas formas, ya no te pones vaqueros.

SAGITARIO: [DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE]

Tus deseos más vehementes, unidos a algunos brotes ocasionales de empatía, te pueden tener un poco dividida a lo largo de esta semana. Complacerte a ti y complacer también a los demás podría ser una tarea complicada. Nada que no pueda resolver tu generoso corazón.

Pero haznos caso... la empatía por el prójimo está muy bien en papel, pero no tanto en la practica. Si la situación comienza a quitarte energía vital (muy necesaria para no colapsar entre envoltorios de helados en estos días) toma distancia. Mucha.

TAURO: [DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO]

Esa vena trasgresora que te asalta últimamente pone en serio peligro tu talante cauto y cabal, poco amigo de rarezas. Sin embargo, en esta ocasión no tendrás más remedio que aceptar dron como animal de compañía. Las cosas se ponen cibernéticas en estos tiempos.

Pero haznos caso... tampoco te pongas muy cibernética. Que todos sabemos qué paso la última vez que en un acopio de valor (y soltería) te hiciste una de esas aplicaciones... acabaste escuchando a Norah Jones en el sofá. Llorando. 'A casa de dron', decía Guillermo Bárcenas, pero no de culaquiera...

CAPRICORNIO: [DEL 23 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO]

Es posible que en tu hogar, o con alguno de tus progenitores, tengas que tirar un poco de paciencia. En este momento tienes varios frentes abiertos y no debes pretender resolverlo todo de un plumazo. Observa tu cabreo, y si hay altercados, asume tu parte.

Pero haznos caso... la paciencia es una virtud. Sobre todo. ahora que llega Navidad. Escoge la batalla que tendrás en Nochebuena. Esa está asegurada. "¿Para cuándo un novio?" Dijeron....

GÉMINIS: [DEL 23 DE MAYO AL 21 DE JUNIO]

La incertidumbre en el trabajo o en tu orientación profesional se incrementa esta semana y, con ella, también tu nerviosismo. Tendrás ocasión de participar en algún acto reivindicativo para aliviarte un poco. Si te proponen un liderazgo, sopesa los pros y los contras.

Pero haznos caso... es momento de cambio y de evolución. No anticipes nada, déjate llevar y piensa bien qué quieres y cómo conseguirlo. Haz una lista si es necesario. Nadie sabrá que escribes con bolígrafos de purpurina.

ACUARIO: [DEL 22 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO]

En este momento hay varios planetas colocándote en una situación compleja. Tendrás que elegir, aunque no lo tengas nada claro. Darle vueltas a la cabeza es inevitable, pero las cosas se van a colocar solas. Emplea tu energía mental en algún juego ligero.

Pero haznos caso... tampoco puedes dejar todo en manos de los astros, ellos también se equivocan. Mira lo que pasó con esa amiga traicionera. Y no, cuando decimos 'juego ligero' no proponemos quemar 'Candy Crush'. Quizás te venga bien algo de ajedrez, mira 'Gambito de Dama'...

CÁNCER: [DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO]

Este es un momento muy inspirador para ti. Estás bajo una buena influencia de Mercurio y Neptuno, combinación que aporta mucha buena onda. La mente racional y la lógica dialogan amigablemente. Si lo intentas, descifrarás algún sueño significativo.

Pero haznos caso... nada de dejarte llevar por el primer impulso que te invada. Ni Mercurio ni Neptuno tienen siempre la respuesta a todo. Tú madre, sí.

VIRGO: [DEL 23 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE]

Vas a vivir una semana de conversaciones, en las que pueden brillar el entendimiento y el ingenio, pero también los malentendidos y cierta impotencia. Estás en un buen momento para todo aquello que requiera lucidez. Si debates con alguien, ten en cuenta su edad mental.

Pero haznos caso... antes de entrar en materia, tienes que tener muy presente que las arrugas no dan la madurez. Lo de la edad, sobre todo en citas a ciegas, es importante. No todo lo que acaba en -ta es sinónimo de equilibrio mental.

ESCORPIO: [DEL 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE]

El Sol despidiéndose de tu signo te coloca ante un nuevo ciclo vital. Hazte algún buen propósito para este año que empiezas. Eso sí, no te lo pongas imposible, y verás cómo en tu próximo cumpleaños tienes algo bueno que celebrar. Que sea algo sencillo, muy sencillo... ¡y anótalo!

Pero haznos caso... no apuntes cosas como teñirte el pelo o encontrar al amor de tu vida. Tampoco sirve adelgazar 20kg o por fin, deshacerte de esa amiga que te cae mal hace años, porque en el fondo sabes que no lo harás. Algo que sí harás: entrenar para correr una maratón. Puede que el año que viene la San Silvestre sí se celebre (si Dios y Pfizer quieren), así que a ello. O a intentarlo.

PISCIS: [DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO]

La Luna creciente activa de nuevo la energía de tu regente, Neptuno. Ni que decir tiene que estarás hípersensible y megapermeable, por ello te aconsejamos extremar tus medidas de autoprotección. Nunca te avergüences de tu condición y de tu sensibilidad.

Pero haznos caso... tampoco re regocijes en la ansiedad más profunda. Ver Bridget Jones no te ayudará. Te darás cuenta de que a apesar de los chlichés, tiene una vida más interesante que tú en estos momentos. Así que... Pasión de Gavilanes. ¿Quién es ese hombre...? Juan Reyes, sin duda.